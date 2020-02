"Las malas decisiones tomadas no pueden recaer en el usuario”

Integrantes de la lista “en proceso de construcción” autodenominada “Nueva Energía para Coopelectric” emitieron un documento en el que plantearon una serie de cuestionamientos en el marco de la discusión que lleva adelante la Comisión Especial del HCD que analiza un pedido de suba tarifaria y a pocos días de la realización de una audiencia pública.

En el extenso documento lleva la firma del abogado Luis Cavalli y de varios vecinos de la localidad consideran que “correspondería que las pérdidas derivadas de una mala gestión en una unidad de negocio, sean solventadas con la ganancias en su actividad principal, la distribución de energía eléctrica”.

A continuación los puntos del documento :

“1. Los costos e inflación han golpeado a la mayoría de los hogares olavarrienses, por lo los directivos de Coopelectric deberían considerar que la inflación y los costos a tener en cuenta en la fijación de la tarifa por el servicio de agua potable son los que soportan los usuarios. La Ley provincial 11.820, que regula los servicios públicos de agua y cloacas, establece claramente que en la fijación de la tarifa “el principal elemento a tener en cuenta, es la capacidad de pago de los usuarios.”

2. El momento actual es de emergencia y crisis para una alta proporción de la sociedad, que se constata por la sanción de la ley de emergencia nacional N° 27.541 y por la ley de emergencia provincial 15.165. Que lamentablemente no alcanza a la jurisdicción municipal, como es el caso del servicio de agua.

3. La concesionaria del servicio de agua y cloacas es Coopelectric en su conjunto, no su Sección Agua y Cloacas, con lo cual debe tenerse en cuenta toda la empresa y no reducirse el análisis de ingresos y egresos a esta sola esta sección.

4. En este análisis correcto y atendiendo el contexto económico y social general, Coopelectric debería poder afrontar el costo del servicio de agua con la rentabilidad que debería haber obtenido en estos últimos cuatro años. Por estos números: Desde 2016 a la fecha el aumento en la Provincia de Buenos Aires de la electricidad fue de 4500%.

5. A ese porcentaje de ingresos deben restársele los costos y la inflación, como efectivamente plantean. Y hasta podemos poner el costo en dólares, que es otro argumento usual. La inflación fue de alrededor del 300% y los sueldos aumentaron en promedio cerca del 210%. El aumento del costo del dólar en los últimos cuatro años fue de 539 %.

6. No se necesita hacer un análisis muy en detalle entre lo ganado y lo gastado, ya que la diferencia entre 539%y 4500 % da una ganancia de casi 4000%.

7. Con esta rentabilidad y atendiendo a la situación de agobio tarifario del vecino olavarriense, Coopelectric debería afrontar el servicio como corresponde, sin cargar al usuario un nuevo aumento.

8. Debe, asimismo, eliminarse la ilegal “contribución por renovación de medidores”.

9. La irregularidad de financiar costos mediante este procedimiento ha sido expresada por la Dirección Legal y Económica de la Autoridad del Agua, en Dictamen de noviembre de 2019 y puesta en conocimiento de su Directorio. En este Dictamen, el organismo regulador expresa que “los conceptos de cuota capital del 80% y Cuota Capital transitoria de 160% deben ser eliminados”, ya que “se trata de conceptos que no deberían financiar costos para la prestación de los servicios de agua potable y desagues cloacales.” (Página 350 del expediente de solicitud de aumento tarifario de Coopelectric.)

10. Por expuesto, correspondería que las pérdidas derivadas de una mala gestión en una unidad de negocio, sean solventadas con la ganancias en su actividad principal, la distribución de energía eléctrica. Y si esto no fuera posible, (No contamos con información sobre el estado financiero de Coopelectric) estaríamos en un escenario más preocupante, que escapa al objeto puntual del aumento de la tarifa de agua. La mala gestión y las malas decisiones tomadas no pueden ahora recaer en el usuario con un nuevo aumento tarifario".