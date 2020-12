Festejaban un cumpleaños al aire libre, los asaltaron y amenazaron con degollarlos   

Un violento asalto a un grupo de jóvenes que festejaba un cumpleaños ocurrió esta madrugada en Loma Negra, donde los delincuentes amenazaron con degollarlos.

El hecho sucedió cdrca de las 2.30 de la madrugada cuando el grupo de veinteañeros estaban reunidos en el cerro y fueron interceptados por dos ladrones que los amenazaron, los atacaron y terminaron robándole el celular al cumpleañero.

“Mi hijo fue a Loma Negra con su grupo de amigos, sus amigos de siempre, comieron en la casa del cumpleañero y después se fueron un rato al cerro, a tomar algo. Estaban los diez chicos ahí cuando pasó todo esto”, contó Gabriela Luluaga, la madre del chico que resultó herido por uno de los asaltantes. La víctima es un olavarriense de 21 años estudiante de la carrera de Ingeniería.

El grupo, de aproximadamente 10 jóvenes, disfrutaban la noche al aire libre cuando llegaron los asaltantes en un Peugeot 405 azul. “Uno de veinte y otro de cuarenta y pico. Subieron adonde estaban los chicos y los empezaron a amenazar con una faca, les decían que le dieran lo que tenían, se mostraron muy violentos”, contó Luluaga, quien dice todavía no haberse recuperado del impacto que le causó encontrarse, horas después, con su hijo “asustado y herido”.

En el cerro, los asaltantes atacaron a los chicos con el arma blanca. “Ninguno les hizo frente, los chicos se quedaron con las manos levantadas, pero estos dos hombres atacaron igual. A mi hijo le empezaron a intentar dar en la cara , pero él se tiró para atrás y levantó los brazos, por eso le hirieron la muñeca. Al amigo de mi hijo le pusieron la faca en el cuello y le decían que lo iban a degollar ahí, a él le robaron el celular”, contó la madre del joven.

“También les decían que los iban a balear, así que posiblemente también tuvieran armas de fuego, eso no sabemos, porque estaba oscuro y los chicos no pudieron ver eso”, agregó Luluaga.

El momento de tensión pasó cuando los dos asaltantes huyeron del lugar y el grupo de chicos emprendió camino a la comisaria para hacer la denuncia. Fue a pocos metros del establecimiento policial cuando los jóvenes se encontraron de nuevo con los dos asaltantes “peleándose entre ellos adentro del auto, ahí nomás de la comisaria”.

“Mientras le tomaban la denuncia a los chicos, los policías les decían que ellos no tenían jurisdicción en el cerro, que no podían hacer nada. Estos tipos tenían el celular del amigo de mi hijo, que es de los que se desbloquea con el dedo, aunque sea le podrían haber dicho a este hombre que intente desbloquearlo y miraran las fotos, era fácil comprobar de quien era el celular, pero no, nadie hizo nada”, contó, indignada, la madre del veinteañero herido.

“Se pegaron el susto del siglo, pero mi indignación viene más por el lado de la desprotección, que realmente la policía no los haya podido ayudar. Si realmente no pueden hacer nada que avisen por lo menos, para prevenir, porque a uno como papá la pasa muy mal con estas cosas, los chicos lloraban, temblaban, amenazaron con degollarlos, fue horrible”, concluyó Luluaga.