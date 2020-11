Otros 100 kilómetros en memoria del ARA San Juan: “Siempre voy a correr por ellos”

Al igual que en 2017 donde Jonathan Navarro completó la tradicional “Unión de los Pueblos”, este año volverá a realizarlo en homenaje a los 44 tripulantes del submarino hundido.

En diálogo con Infoeme, el ultramaratonista contó cómo surgió la idea, cómo se prepara y por qué eligió 44 personas para que lo acompañen en distintos espacios del recorrido que unirá a todos los pueblos del Partido.

“Cuando decidí correr por primera vez, sentí algo especial al correr por ellos y desde ese momento siento que siempre voy a correr por ellos. Los homenajeo en cada competencia, pero esta fecha de 15 de noviembre es una fecha especial y los quiero recordar de una forma diferente” contó el joven de 30 años que también unió la Base Naval de Mar del Plata con la réplica del submarino ubicada en Hinojo en 2019.

A pesar del momento que está pasando la ciudad y el mundo, Navarro sostuvo que “no podía dejarlo pasar y a pesar que hace pocos días me recuperé del COVID-19, me preparé muy bien para correr estos 100 kilómetros. Desde que se permitió volver a correr ya venía pensando el homenaje, después di positivo del virus y eso me frenó en la preparación porque fue algo que no me esperaba pero sé que he hecho bien las cosas para poder completar este recorrido”.

El también empleado de comercio confesó que tuvo muchas ideas en su cabeza y que finalmente decidió partir el próximo 15 de noviembre desde la réplica del submarino para después llegar a Sierras Bayas, Colonia San Miguel, Loma Negra, Olavarría, Sierra Chica, Colonia Hinojo y terminar en Hinojo porque “haber corrido la Unión de los Pueblos fue una gran experiencia y creo que es una manera de que la gente recuerde a Diego y sus compañeros”.

“Todo el recorrido va a ser especial, porque en cada lugar haré entrega de un presente a un representante, en Olavarría será un poco distinto porque yo quiero que suene el himno en la Casa del Bicentenario donde haré entrega de la distinción a los ex combatientes de Malvinas y estará presente la familia de Diego Wagner Clar” afirmó quien debe reunirse con autoridades municipales en el transcurso de la semana para terminar de definir los detalles aunque “imagino que en Hinojo habrá un breve acto para evitar aglomeraciones”.

Pero no estará solo durante el recorrido, ya que además de su grupo de trabajo, Navarro invitó a participar a 44 deportistas de la ciudad que completarán partes diferentes del recorrido y sobre ello explicó: “La idea fue sumar 44 representantes para hacer algo distinto, con el formato de una posta donde cada uno tendrá un punto de largada y otro de llegada. Serán 43 hombres y una mujer por cada pequeño grupo en homenaje a todos los tripulantes y a Eliana”.

Para finalizar, el deportista pidió el acompañamiento de la gente con bandera y globos en las viviendas y “si deciden acompañarme en el recorrido que tomen todos los recaudos y que seamos conscientes que debemos cuidarnos entre todos”.