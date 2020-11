De Olavarría a la NBA: a 20 años del primer argentino en la élite del básquet

Rubén Wolkowyski había sido figura descollante del título de Estudiantes en La Liga Nacional y sus buenas actuaciones lo llevaron a transformarse en el primer argentino en la élite del básquet mundial.

Luego de ser campeón de la Liga Nacional con Estudiantes en la temporada 99/00, el “Colo” se convirtió en refuerzo de Seattle SúperSonics, siendo el primer argentino en llegar a la NBA y este sábado se cumplen 20 años.

Pero no solo sería el primero en llegar a la élite, sino que además fue el primero en anotar 2 puntos de los 24.000 que sumaron los 8 argentinos que jugaron en el mejor básquet del mundo.

Recientemente y tras haber superado el coronavirus, el pivot oriundo de Chaco recordó cómo fue el primer contacto con los Estados Unidos: “Había terminado la temporada con Estudiantes de Olavarría y estaba pescando en el río Paraná con unos amigos, mi hermano y el guía. Suena el teléfono, atiendo y me dicen que tenía una propuesta para ir a la NBA y dos boletos. Y yo lo miro a mi hermano y le digo que era una joda" afortunadamente no era ninguna broma y el ex basquetbolista “bataraz” recuerda hoy los primeros 20 años de un sueño hecho realidad.