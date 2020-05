Wolkowyski y su paso a la NBA: “Terminé la temporada en Estudiantes y estaba pescando cuando me llamaron”

Hay formas y formas de enterarse del interés de un equipo y definitivamente la manera en que se enteró Rubén Wolkowyski es muy particular.

El “Colo” Wolkowyski estuvo de invitado principal en el podcast de Doble Doble y relató una historia inédita donde resalta su paso de Estudiantes de Olavarría a Seattle SúperSonics.

"Había terminado la temporada con Estudiantes de Olavarría y estaba pescando en el río Paraná con unos amigos, mi hermano y el guía. Suena el teléfono, atiendo y me dicen que tenía una propuesta para ir a la NBA y dos boletos. Y yo lo miro a mi hermano y le digo que era una joda", confesó el pívot que después agregó: “Pensé que era una broma, por lo que corté el teléfono y seguí pescando. Después me llamaron de vuelta y me explicaron todo de nuevo, pero les volví a cortar".

Afortunadamente no era un broma: "Al rato sonó de nuevo el teléfono, era mi suegro. Me dijo que lo estaban llamando de la NBA y que me comunicara con ellos de manera urgente. Ahí atendí, dejé la pesca y volví a Buenos Aires para empezar toda la movida".

Era una quimera, un deseo que ni el más optimista esperaba. "Fui volando en las nubes, no lo podía creer. Era como que estaba flotando, una cosa que sentís por adentro y que no lo podés empezar con palabras. Un sueño", finalizó el jugador que había sido estrella en el “bataraz” donde llegó con intenciones de campeonar y lo logró en la temporada 99/00.

Fuente: BásquetPlus // Entrevista: Doble Doble