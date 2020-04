El “Colo” Wolkowyski confesó que contrajo el coronavirus

El ex campeón con Estudiantes de Olavarría y uno de los referentes históricos de la selección argentina de básquet relató su experiencia desde España: “Cuando entré al hospital, no sabía si iba a salir” confesó.

"Tuve coronavirus y neumonía, nunca la había pasado tan mal. Es la primera vez en mi vida que tuve miedo y cuando entré al hospital no sabía si iba a salir vivo", admitió Rubén “Colo” Wolkowyski en declaraciones efectuadas al programa radial “Súper Mitre Deportivo” en el que contó que contrajo el coronavirus

El ex campeón con Estudiantes de Olavarría se encuentra en Málaga, Andalucía, donde reside junto a su familia.

El ex pivote reveló que primero contrajo coronavirus su esposa, luego le tocó a sus dos hijos (Tomás - quien nació en Olavarría y juega la básquet - y Florencia, jugadora de vóley) y que por último se contagió él.

"Cuando me agarró a mí, fue muy fuerte. Estuve casi ocho días con fiebre muy alta, realmente es algo muy fuerte, es destructivo por dentro", relató el chaqueño, integrante de la "Generación Dorada".

"En España jamás pensaron que el virus iba a llegar tan de golpe. Cuando comenzó la cuarentena ya había muchísimos contagiados, es más, hay informes que dicen que cuando se lanzó ya había 400.000 personas infectadas, y eso llevó a que la pandemia sea tan fuerte y destructiva. En estos momentos estoy sin síntomas y los médicos me dicen que no es necesario hacer un nuevo test, pero quiero hacérmelo igual para quedarme tranquilo y saber que no puedo contagiar a nadie", añadió el argentino, uno de los primeros en llegar a la NBA.

El ex jugador deberá esperar un período de 14 días luego de la desaparición de los signos de malestar físico para después retomar su vida normal.

"Recibí mucho apoyo de mis ex compañeros. Casi todos los días hablé con "Manu", y la preocupación que mostraron se las voy a agradecer toda la vida, estamos en contacto permanente", concluyó Wolkowyski.

Fuente: Clarín. Fotos Cae Basket