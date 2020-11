Dos nuevas muertes por coronavirus en Olavarría

La Secretaría de Salud del Gobierno Municipal confirmó que este martes fallecieron dos pacientes con coronavirus y ya son 50 las víctimas fatales desde el inicio de la pandemia.

Según informaron, una de las pacientes era una mujer de 79 años que estaba internada en Unidad Coronaria desde hace cuatro días y presentaba comorbilidades previas.

La otra víctima fatal es una mujer que tenía 77 años, estaba internada desde el 22 de septiembre en la Unidad de Terapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” y también presentaba comorbilidades previas.

El intendente Ezequiel Galli y la Municipalidad de Olavarría enviaron sus condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas.

Además, este martes se registraron 93 nuevos casos de coronavirus en Olavarría que corresponden a personal del Servicio Penitenciario, de seguridad, de fábricas locales, a nexos con positivos anteriores y se estudia el nexo epidemiológico del 30%.

Hubo 58 pacientes que recibieron el alta médica y se descartaron 66 casos. El total de pacientes activos es de 347. Hoy se realizaron 159 testeos y más de 5700 desde el comienzo de la pandemia. Son más de 1600 los pacientes curados.

Sobre el estado actual del Hospital, se indicó que hay once pacientes en Unidad de Terapia Intensiva y trece en cuidados generales. No hay internados en el sector de Pediatría y no hubo casos positivos en residencias de adultos mayores.

En este sentido, desde la Secretaría de Salud Municipal aseguraron que el 87% de los casos positivos corresponden a personas con menos de 60 años y el 13% a mayores de 60 años.