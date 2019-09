Grave accidente entre camiones en Ruta 226: tres personas resultaron heridas

Dos camiones protagonizaron un grave accidente en el kilómetro 330 de Ruta Nacional 226. Ocurrió cerca de las 16:30 y requirió de un amplio operativo de personal policial, de bomberos y de salud.

El accidente se produjo entre un camión Mercedes Benz 1620 que circulaba en dirección a Olavarría y otro camión Iveco que lo hacía en dirección a Bolívar.

Según relataron testigos del hecho, el camión Iveco habría intentado sobrepasar a otro vehículo no advirtiendo que de frente venía el camión Mercedes Benz. Esta acción provocó el roce entre ambos y culminó con el vuelco del camión Iveco. El impacto fue tan fuerte, que una de las puertas del camión quedó incrustada en el lateral del otro vehículo.

Producto del violento choque y vuelco, tres ocupantes del Iveco debieron ser trasladados al Hospital Municipal. Se trata de un hombre, una mujer y un chico.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Municipal donde se les realizan los estudios e intervenciones correspondientes.

Infoeme dialogó en el lugar del accidente con el chofer del camión Mercedes Benz, un olavarriense que aseguró que “el choque fue frontal, no me dio tiempo a nada”. Afortunadamente este conductor no resultó herido.

La ruta permanece cortada en ambos sentidos de circulación.

Personal de la Unidad N° 17 de Bomberos Voluntarios acudieron en colaboración con el personal policial y de salud.