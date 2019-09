Accidentes: “Si la gente escapa tiene que saber que eso va a ser merituado en contra”

Ignacio Cerdera / @nachocerdera

En lo que va del año, cuando aún resta todo un trimestre, más de una decena de personas perdieron la vida en siniestros viales. Ese número, lamentablemente, lejos está de ser una rareza sino más bien se traduce en una suerte de media que registra Olavarría, al menos, desde el último lustro aproximadamente.

En un informe anterior publicado en este mismo espacio se dio cuenta de la complejidad que tienen las investigaciones de este tipo de delitos, al tratarse de hechos culposos y no dolosos. Inclusive, sin ir más lejos, la semana pasada se publicó una entrevista quizás con el caso –lamentablemente- insignia, que es la tragedia de la combi y cómo tanto en lo penal como en lo civil se llevaron adelante mayores medidas contra los culpables.

Sin embargo, el 2019 parece haber dado inicio a un nuevo paradigma en cuanto al abordaje desde la justicia al menos en los casos con saldo trágico. En la mayoría los fiscales intervinientes, sin distinción de UFI en turno, han requerido y aplicado medidas coercitivas contra los acusados. Se han pedido no sólo sus capturas, sino que luego queden formalmente detenidos y hasta con prisión preventiva, tal cual ha sido avalado en instancias superiores, por ejemplo, en la muerte del canillita o la mujer atropellada en Ituzaingó y Estrada, por sólo mencionar los más conocidos.

En otros casos, como sucedió recientemente con respecto al imputado por el accidente fatal en el camino a Colonia San Miguel, los acusados son liberados por resoluciones de Cámara o Garantías pero no porque no se haya pedido desde la fiscalía interviniente que sigan detenidos. Lo llamativo de ese caso es que desde Fiscalía General se recurrió esa medida y fue el propio Marcelo Sobrino quien expresó a este Diario que “nuestra postura siempre es acompañar a las víctimas hasta donde la ley nos lo permita”.

Fue por ello también que Infoeme retomó el contacto con el Fiscal General para conocer más acerca de cuál es la postura desde el ministerio público en estas causas al ver con hechos que el abordaje ya no es como el de antes. El repaso de tragedia viales encuentra numerosos casos en los que los culpables, pese a ser condenados, nunca fueron detenidos ya que las condenas eran en suspenso, por lo que todo se reducía a una inhabilitación para conducir. “Antes no existía la posibilidad, no se pedía la detención, se tenía en cuenta que era un hecho culposo. En última instancia, si la persona no tenía antecedentes, seguramente iba a tener una pena en suspenso. Ahora se trata de merituar las circunstancias”, concedió Marcelo Sobrino, quien conoce y mucho de esas circunstancias ya que previo a ostentar el actual cargo era defensor oficial.

Política criminal

“La política criminal que tenemos en el Departamento Judicial de Azul, más allá de cualquier tipo de delito, es siempre priorizar la posición de las víctimas. Nosotros somos titulares de la acción pública pero somos los primeros abogados de las víctimas, más allá que las victimas pueden tener un patrocinio letrado particular”, explicó. “La política que tenemos, en este y en todos los hechos, es la protección de la víctima, para eso tenemos primero que escucharlos”, continuó.

Dejando expuesto que lo hecho por los fiscales olavarrienses lejos está de ser una casualidad, narró que “nosotros en todas las situaciones, cuando realmente el hecho tiene entidad suficiente, donde la acción del imputado es desaprensiva, pedimos la aprehensión”, expresó y luego dio cuenta de cómo eso continúa con la respectiva conversión luego en detención y posteriormente en prisión preventiva, sea ante Garantías, Cámara o Casación. “Siempre tratamos de ir hasta las últimas consecuencias”, enfatizó. No obstante, expuso que ello siempre se realiza “dentro del esquema donde la ley nos permite”. “En algunas ocasiones el recurso no está previsto y sería simplemente presentar para que se lo declare inadmisible, tratamos de buscar lo verosimilitud”, añadió.

Nosotros tratamos de ir, en cada uno de los casos, siempre pidiendo la acción pública y teniendo en cuenta la voluntad de las víctimas

“No es lo mismo un homicidio culposo que otro, no es lo mismo un choque, aún cuando sea un sobrepaso, con mucho tránsito o alguien que se cruzó, o que lo encerró, aun siendo el autor del homicidio culposo termina actuando por un acto reflejo de la actuación de otra persona, o por una circunstancia que le puede pasar a cualquiera; que una situación desaprensiva en la que venís a 180 kilómetros por hora y te da lo mismo. Hay casos y casos y hay que merituar y en eso estamos”, fundamentó y ejemplificó con lo sucedido días atrás en la Ruta N° 3, donde un auto terminó incendiado y falleciendo todos sus ocupantes tras haber sido chocados por una camioneta que circulaba en idéntico sentido. Le es reciente no sólo por la cercanía temporal, sino porque hace poco recibió a familiares de las víctimas en su despacho.

“No tiene que ver solamente con el resultado -que por supuesto sí tiene que ver porque no es lo mismo una lesión culposa que un homicidio- pero sí el tipo de conducta porque aún dentro de la impericia, de la negligencia, de la observancia de los reglamentos, que tiene que ver con los delitos culposos, hay casos que se está mucho más cerca de la culpa con representación, que lo deja en el culposo, del dolo eventual”, continuó. En simples palabras, lo que refiere tanto con “representación” o “dolo eventual” es que el acusado, si bien no salió a matar, sabía que podía pasar si lo hacía a alta velocidad o en estado de ebriedad.

“Eso hay que merituar -continuó-, caso por caso, respecto de la prueba, a la pericia accidentológica que exista, la mecánica, las testimoniales y no siempre se tiene la visión completa desde un principio, pero aun sin tener la visión completa lo que sí tenemos que hacer desde la fiscalía es la prevención ir de la forma lo más dura posible, porque ese es nuestro trabajo en última instancia, por supuesto con datos objetivos, y están el defensor y el juez para decidir, está la otra parte y la visión del imputado y el juez en última instancia para merituar la prueba y para determinar qué es lo justo”.

Prevención

Una cuenta que sacan varios es si esta política más dura para los conductores sirve no solo de escarmiento para ellos sino también como medida ejemplificadora para el resto. El fiscal General Marcelo Sobrino es consciente de esa lectura y expresó que está contemplado en la política criminal que él impulsa. “Nosotros intentamos que esto sirva para la prevención general y, segundo, para la prevención particular de la misma persona que le toque estar implicado. Si la gente va viendo que por un homicidio culposo, y más en este tipo de situaciones, empiezan quedando detenidos, más allá si después quedan o no, según lo determina la Ley, no es lo mismo”. “Tratamos de ser lo más puntilloso posible y buscar que la acción pública represente los intereses de las víctimas”, completó.

Algunos de los últimos hechos han tenido otra particularidad y es el escape, o al menos intento, por parte del acusado. “Eso es una conducta a tener en cuenta respecto de una posible excarcelación o no, o qué medidas cautelares se toman en lo inmediato. Si la gente escapa también tiene que tener en cuenta que eso va a ser merituado en contra de la posibilidad de una excarcelación por parte del Juez de Garantías, porque trata de eludir la acción de la justicia y eso es una de las causales por la cuales se lo puede retener”, explicó.

Por último, reconoció que “la legislación adolece todavía de tener en cuenta algunos parámetros más claros, más previsibles, que tengan en cuenta la conducta específica y el resultado, porque en los delitos dolosos a veces eso se tiene en cuenta. Nosotros actuamos con la ley que tenemos hoy por hoy”. “Le decimos a la comunidad que siempre estamos abiertos ante cualquier solicitud o necesidad de las personas que hayan sido víctimas de cualquier tipo de delito. La fiscalía siempre está abierta para escucharlos y para poder explicarles a veces también de lo que puede suceder en un proceso”, concluyó.