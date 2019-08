El Indio Solari criticó al Gobierno : “Se tienen que ir, sino me tengo que ir yo”

El Indio Solari, una de las personalidades artísticas más relevantes a nivel nacional, se refirió en duros términos a la situación del país y aseguró: "Me encantaría fusionarme emocionalmente con la sociedad pero no puedo porque la sociedad lo puso a este hombre ahí".

En una entrevista con ciclo Big Bang por El Destape Radio, sostuvo: " Cuando veo que se están muriendo los pendejos, de alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no me tengo que ir yo. No soy ni la rata kirchnerista, ni la grieta ni nada. Vi una sociedad que vivía mejor. No tuve la suerte de ver presidentes respetables que puedan hablar a los foros internacionales sin leer y decir cosas que son la posta. Después apareció lo de los choreos y qué se yo. Creo que si todavía no la embocaron es que está muy difícil encontrarte algo".

Me encantaría fusionarme emocionalmente con la sociedad pero no puedo porque la sociedad lo puso a este hombre ahí. Y todavía hay que esperar a las elecciones para ver cómo se dan, no solo por sospecha de fraude sino para ver cómo la gente vota

En ese sentido, el ex líder de la histórica banda de rock Patricio Rey y sus redonditos de ricota se refirió a las próximas elecciones: "Desencanto no me produce porque uno ya sabe lo que pasa. Creo que debería saber todo el mundo a esta altura. Alguien que me diga que no sabe a quién votar… ¿Qué querés que te diga? No te doy margen para nada. Te están re cagando el país y la gente piensa que los medios son neutros".

"Políticamente no he vivido mejor que en el gobierno de Cristina. No estamos gobernados por este gobierno en este momento; estamos gobernados por el FMI. No creo en la praxis política. Todos los políticos están defendiendo la inclusión de los jóvenes en la política, pero a mí la manera no me convence. Creo que habría que invertir más en cultura que en las Taser” advirtió.

El músico, que ya ha hecho pública su lucha contra el mal de Parkinson, se refirió a su futuro laboral y dijo que es "muy difícil" que vuelva a hacer un show después de la tragedia ocurrida el 11 de marzo de 2017, cuando una multitud desbordó el predio en Olavarría donde estaba brindando un recital, provocando la muerte de dos fans.

"Yo también quiero seguir trabajando de alguna manera… El show directo va a ser muy difícil que lo vuelva a hacer, quizás por el simple hecho de la cantidad de gente que vaya -explicó-. Cinco tipos que te tiran un par de cascotes y se pisotean todos y se matan. Es una dimensión que es muy difícil porque uno en realidad hace canciones y no sabe por qué sucedió todo este fenómeno. Entonces lo que voy a hacer es patear el tablero, tal vez los más jóvenes se anotarán y los más viejos quizás se quejarán porque quisieran que haga todo rock and roll…"

