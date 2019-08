Federico Aguilera: “me vengo preparando hace muchísimo tiempo para esto”

Alexis Grierson

Con una amplia trayectoria en la política olavarriense, Federico Aguilera tiene una particularidad: es muy joven. Cumplirá, este 2019, 6 años como concejal. Y tiene tan sólo 33. Con un desafío enorme: intentar llegar a la intendencia de Olavarría, con el peronismo local en el Frente de Todos.

Sin ánimos de confrontar, con una búsqueda de proponer a por cada crítica que realiza, Aguilera ha tenido una construcción política que lo puso en la referencia máxima para lograr llegar al Palacio San Martín.

En una extensa charla a solas con Infoeme, Aguilera, distendido, respondió todas las consultas. En una elección que plantea como “mano a mano” con el Intendente Galli, señaló que no hay lugar para terceras vías y con sus propuestas busca quedarse con el lugar que tiene el actual jefe comunal (también joven) de Juntos por el Cambio.

-¿Cómo ha sido su trabajo de militancia y posicionamiento como candidato en Olavarría, entendiendo que enfrente hay un intendente, un ex intendente, dirigentes de la militancia como Yessica Almeida?

-La candidatura de hoy es el resultado de muchísimos años de trabajo, de preparación, constancia. Nosotros siempre decimos que entendemos la elección del año 2017 como la consolidación o el inicio de ese proceso electoral que nos posicionó como la segunda fuerza política en el Municipio de Olavarría. Y como la primera alternativa con aspiraciones a ser gobierno municipal, con reales posibilidades de disputar mano a mano con Cambiemos. Fue a partir de eso que nosotros junto a nuestro equipo de trabajo y muchísimos compañeros emprendimos este recorrido con la intención de ser el próximo intendente de Olavarría. Esto significó intensificar el trabajo, seguir charlando cada vez con más gente, seguir dialogando con todos los sectores del Partido de Olavarría, profesionalizar y profundizar el trabajo con los equipos técnicos en distintas especialidades, llevar adelante una plataforma de gobierno que hace poquito tiempo la hicimos pública. En términos personales, significa una gran responsabilidad y que asumo con la mayor de las ganas: me vengo preparando hace muchísimo tiempo para esto y es lo que estábamos esperando.

-Imagino también el desafío de llegar a muchos ámbitos y sectores donde no había un diálogo y que hubo que construirlo, llegar hasta ahí. ¿Cree que el contexto “ayudó” para acercarse a esos lugares?

-Creo que ha habido un claro aporte del contexto. Muchísimos sectores representativos de la comunidad no se han sentido interpretados por el actual gobierno en todos los ámbitos. Y sí han encontrado, en nuestro espacio, esa posibilidad de ser escuchados y buscar la alternativa a esos conflictos que se fueron suscitando. Al mismo tiempo, este trabajo del espacio, y en términos personales con mi candidatura nos permitió llegar a otros actores que anteriormente no teníamos la misma llegada. Charlamos con el sector comercial, industrial, representantes de las instituciones deportivas, tenemos llegada no solamente al vecino del barrio sino al conjunto de la comunidad. Hemos sido depositarios de muchas demandas que supimos canalizar en estos sectores, y muchas de las cuales esperan de nosotros una respuesta en caso de ser gobierno.

-Hay muchas discusiones en torno a si la elección será polarizada o una elección de tercios, ¿cómo cree que se configuran los comicios?

-Hay un claro panorama de polarización entre dos grandes fuerzas políticas. Una es el actual oficialismo, la fuerza de Cambiemos y la otra es el Frente de Todos, nuestra fuerza política. Hay cierta intención que tiene que ver con la proyección política de algunos espacios particulares de querer instalar una tercera vía o tercera discusión en el ámbito electoral, pero la gente claramente lo ha demostrado en ocasiones anteriores y lo sigue demostrando: va a elegir dos modelos de país claros, que son antagónicos. Aquellas terceras vías que son intermedias o grises no tienen representatividad en la gente, porque la gente vota original, no vota fotocopia. Si la gente quiere votar este modelo, que trajo consecuencias negativas para el conjunto de los argentinos acompañará a Cambiemos; si la gente quiere torcer el rumbo de estas políticas que se han implementado, cambiar el panorama, y tener un gobierno que tenga medidas y proyecte en función de las grandes mayorías, votará al Frente de Todos.

-¿Cuál es, en base a las recorridas, el tema que el olavarriense se manifiesta como reclamo más importante, o que señala que se debe mejorar en caso de que se esté haciendo bien?

-No creo que haya un tema específico que represente de todos los olavarrienses. Hay diferentes temáticas y reclamos en función de los diversos sectores. Una de las principales demandas que encontramos hoy es la demanda de empleo. Otra es la necesidad de que haya una política de viviendas. La demanda habitacional es constante, es el eje de las recorridas y charlas con vecinos. Otra cuestión que plantean, en el ámbito local, está relacionado al acceso de servicios básicos que dignifiquen la calidad de vida de los vecinos en los barrios y localidades. Estas discusiones siempre están atravesadas por algún planteo de orden nacional, o provincial: la inflación, la inseguridad, y algunos elementos que están relacionados con la situación económica que pasamos los argentinos. En algunos casos también el tema de la Salud tiene gran relevancia también y es una problemática que hay que afrontar.

-Usted quiere subir el Impuesto a la Piedra en un punto, para que la alícuota llegue al 4%. ¿Cree que esa sería una de las grandes soluciones para las demandas que menciona?

-Estamos convencidos que el problema que hoy tiene Olavarría no es de escasez de recursos, sino que principalmente es de administración y dirección. El debate del Impuesto a la Piedra para nosotros es muy importante porque nos significaría un incremento de la recaudación en las arcas municipales que podría solucionarle muchísimas problemáticas que plantean los vecinos. El incremento de un solo punto del Impuesto a la Piedra significa más de 150 millones de pesos que se pueden trasladar en obras públicas para los barrios y las localidades. Pero cuando decimos que queremos dar un debate fiscal, tributario y redistributivo en el Municipio también entendemos que hay otros sectores que han obtenido grandísima ganancia en los últimos años en la economía local y tienen que realizar mayores aportes para beneficiar y mejorar la calidad de vida de los olavarrienses. No compartimos un modelo que siempre carga los aumentos de tasas o tarifas sobre el bolsillo de los trabajadores habiendo sectores de la economía (grandes bancos, hipermercados) que tendrían que realizar un aporte mayor para contribuir a la calidad de vida de todos los sectores. Las grandes cementeras son el principal recurso que tiene hoy por hoy la economía de Olavarría, por eso hacemos eje en eso, pero no quiere decir que sea el único.

-¿Qué cree que va a pasar el 11 de agosto? En Olavarría no habrá grandes definiciones, pero ¿qué pensará el olavarriense al momento de ir a las urnas?

-El olavarriense quiere lo que quiere cualquier vecino de cualquier ciudad: quiere vivir mejor. Quiere un Estado que lo acompañe, que le garantice una Salud Pública de calidad, una educación de calidad para sus hijos, la Seguridad, la Obra Pública en su barrio para mejorar su calidad de vida, quiere un Estado presente, eficiente, y que promueva el trabajo y las condiciones dignas para cualquier vecino. Lo que va a buscar el votante es una expresión política que pueda garantizar esas demandas o necesidades que hoy por hoy piden y no encuentra respuestas del actual gobierno. Creemos nosotros que en nuestro espacio van a encontrar esa alternativa. Creo que va a buscar un espacio que pueda representar esos intereses de manera seria, que tenga reales posibilidades de ganar las elecciones como la tenemos y cuente con la sensibilidad suficiente, la capacidad de escucha y de formar equipos. La gente encontrará en nuestro espacio un futuro intendente que trabajará para dar respuesta a las demandas que plantean los vecinos y buscará en la urna.

