Olavarrienses se sumaron a la marcha nacional y apoyaron al Gobierno

Durante la tarde de este sábado se llevó a cabo una manifestación en consonancia con la propuesta del actor Luis Brandoni a nivel nacional. Alrededor de 350 olavarrienses marcharon por las calles céntricas y al finalizar entonaron el Himno Nacional Argentino en el Paseo Jesús Mendía.

Al grito de “Argentina, Argentina” y pidiendo por la “Democracia” y la continuidad del actual gobierno, los manifestantes dialogaron con Infoeme y señalaron los motivos de la concentración.

Andrea relató que se sumó a la marcha en consonancia con la propuesta a nivel nacional que se viralizó a través de redes sociales. Aseguró estar presente “por la libertad, por la democracia, por la paz y por una gran Argentina” y para apoyar al gobierno y “no regalarle el País a la izquierda”.

Por su parte, Luis contó que se sumó porque “Mauricio debe seguir, María Eugenia y Ezequiel también” y para que “esta gente que ya estuvo no vuelva, ya estuvieron suficiente”. Además pidió que se sepa la verdad “de todo lo que se dice que han robado”.

Respecto a las expectativas de cara a las elecciones generales de Octubre indicó que “no sé si se va a ganar en primera vuelta pero va a haber una segunda vuelta y en el ballotage va a ser mano a mano”.

A su vez, otras manifestantes coincidieron en que decidieron participar “porque queremos la democracia” y que “tenemos nuestras ideas propias pero no sabemos qué va a pasar. Queremos luz para nuestro país”.

Pedro se sumó a brindar su apoyo “para que puedan continuar con su mandato”. Por otra parte, reconoció que “la situación no está bien, pero fácil no es. El futuro está en juego”.

Entre los presentes se pudo ver al Secretario de Gobierno Ernesto Cladera y al concejal Alejandro Gregorini.

Ernesto Cladera aseguró que la convocatoria fue “espontánea, por los medios modernos de comunicación”. Respecto a su participación indicó que “nos sumamos con mucha emoción, es una cosa muy hermosa que nos toca”.

Seguimos luchando, acá estamos. Hay una voluntad, tratando de defender la democracia, indicó Cladera.

Respecto a las próximas elecciones resaltó que “acá hay gente que no se entrega y sigue peleando”.

En el caso de Alejandro Gregorini, contó a Infoeme que “acudimos a acompañar para levantar un poco el ánimo a la gente después del resultado de estas PASO que si bien no se elegía nada, fue una encuesta importante”.

Además Gregorini aseguró que “la gente está muy preocupada de que vuelva el pasado” y aclaró: “yo no sé si realmente Alberto Fernández va a ser el pasado pero como es la fórmula con Cristina Férnandez, la gente está muy asustada”.

Consultado sobre la situación que se vivió después de las PASO respectó a la economía del país afirmó que “hay mucha preocupación porque la economía está muy fría. Todos los días si no cierran comercios o industrias, se está achicando personal”.

Sin embargo, para Gregorini “la alternativa no es volver a lo que ya vivimos, sino aferrarse a lo que estamos. Creo que Macri tuvo una lectura distinta ese domingo tan terrible donde vio ese resultado. Eso lo ha hecho repensar de que la economía no se puede manejar enfriándola. Eso está afectando el bolsillo de la gente”. Y agregó: “Si sigue va a tener que cambiar su política y si vienen los otros, no sé…”.