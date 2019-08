Cuento del Tío: “No se ha determinado todavía que haya un entregador local”

Una conferencia de prensa sobre la modalidad de estafa “Cuento del Tío” se desarrolló este jueves en el Salón Blanco. Fue encabezada por el subsecretario de Seguridad municipal, Daniel Borra, el director ddi Azul y la zona, Comisario Mayor Víctor Estevena, el subdirector ddi Azul, Walter Parodi y el Subcomisario Fernando Lagano, jefe Sub ddi local.

El primero en tomar la palabra fue Borra y dio introducción a lo que fue una actividad que brindó detalles de cómo se trazan las diferentes tareas investigativas y los operativos que encabezan diferentes fuerzas de seguridad. El subsecretario considera que es un tema “que preocupa a la ciudad de Olavarría y a toda la provincia”.

El segundo orador fue Víctor Estevena. Manifestó que en función a diversas denuncias por delitos perpetrados bajo la modalidad “Cuento del Tío” “hemos montado un grupo específico de trabajo que maneja muy bien ese tipo de delito, registrados con mayor frecuencia en Olavarría y Tandil”.

Recientemente personal de la DDI Azul desmanteló una banda delictiva que realizaba estafas telefónicas a adultos mayores de la vecina ciudad desde una cárcel de Córdoba. Al respecto expresó: “La semana pasada se efectuaron allanamientos en la provincia de Córdoba”.

Los delincuentes “venían a esta zona, paraban en hoteles alejados de la ciudad, hacían tareas de inteligencia, cometían dos o tres hechos y regresaban a su provincia”, esbozó con respecto al modo modus operandi. También confirmó que se logró detener a cinco personas y que momentáneamente se encuentran alojadas en Córdoba.

Posteriormente Estevena hizo énfasis en el resonante engaño que sufrió una vecina de nuestra ciudad el viernes pasado, hecho por el cual hay dos personas detenidas.

Con la captura de ambas bandas se han esclarecido alrededor de 12 hechos del partido del polo judicial de Azul

“Con colaboración a la municipalidad y cámaras de seguridad pudimos corroborar en qué vehículo circulaban los ladrones que le robaron a la señora”.

En el rodado, que fue interceptado poco después de la estafa sobre la ruta 226, se hallaron “2500 dólares y 140 mil pesos, dinero que también era procedente de otros hechos registrados fuera de esta jurisdicción”.

Al ser consultado sobre la información que logran obtener los malvivientes de sus víctimas, contestó: “Generalmente hay personas que tienen información respecto a PAMI o Anses, cobro de jubilación, datos de jubilados o pensión. No se determinó todavía que haya algún entregador local, creemos que sacan información de una base de datos”. A esto se le suman “tareas de inteligencia previa, sondeo a las familias, visitas, etc. Así comienzan a armar las mentiras”.

Otra pregunta fue si las personas detenidas estaban siendo investigadas por otros hechos delictivos. “Hace un mes atrás cometieron un hecho en esta ciudad y varios delitos fuera de la jurisdicción más varias tentativas”, indicó el director de la ddi Azul.

En referencia al “modus operandi” expresó: “Hay bandas que se especializan en hacer el ‘Cuento del Tío’ manifestando que tienen que cambiar la plata, que son un familiar, no los dejan cortar el teléfono y les dicen que llega un empleado bancario, no se puede comunicar con el familiar y le abre la puerta. Otra modalidad es decir que tienen hijos/as secuestrados, nietos, que no corten el teléfono, piden que junten dinero o joyas y que lo dejen en la esquina de la casa, pasa un vehículo y se lo lleva”.

¿De qué manera se puede alertar a la población para prevenir otros casos?

“Aconsejamos que ante una llamada así, de una entidad bancaria, Ministerio o Anses corten el teléfono y de inmediato se conecten con un familiar para evitar un problema. Los ladrones comienzan a hablar, les van sacando datos, se arman de una película y no dejan cortar el teléfono, no dejan pensar ni comunicarse con el exterior. Si no se animan a cortar traten de buscar otro teléfono y contactarse con un familiar y contar lo que sucede”.

Remarcó que ante cualquier duda, inquietud o sospecha “no duden llamar al 911, a la sub ddi, a la seccional más cercana. Háganlo porque es la única forma de poder contrarrestar esto”.

Finalmente Estevena destacó el trabajo del Centro de Monitoreo Municipal: “Me encontré con una sorpresa, la predisposición, celeridad y tranquilidad con la que trabajan es impresionante. Lo hacen seriamente y eso es mucho. Para una investigación es fundamental”.