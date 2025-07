Bahía Blanca: la autopsia concluyó que el psiquiatra murió “por causas naturales”

La fiscal Marina Lara, quien investiga como “averiguación causales de muerte” el deceso del psiquiatra Rubén Daniel Zukerman (68), confirmó que el resultado preliminar de la autopsia concluyó que fue “por causas naturales, por un paro cardiorrespiratorio agudo, que tenía que ver con la progresión de las múltiples enfermedades que tenía”, según cita el diario La Nueva.

Lara, titular de la UFIJ Nº 7, aclaró que el expediente judicial se inició tras la denuncia de Natacha Zukerman, hija del fallecido, quien vive en Buenos Aires y tiene sospechas contra la actual pareja de su padre, Claudia Alejandra Simón.

“La causa se inicia porque no se había emitido el certificado de defunción como correspondía. Cuando se constata el fallecimiento (el jueves 3 en una vivienda particular), acude una ambulancia y la médica que concurre informa solo la constatación de un óbito, pero sin poner la causal. Cuando se hace el trámite respectivo en la sala velatoria, no se puede avanzar porque no estaba constatada la causa del fallecimiento”, explicó Lara en declaraciones a LU2, reproducidas por La Nueva.

La fiscal remarcó que la denuncia de la hija de Zukerman, por el momento, “no tiene sustento científico”. Y siguió: “La señora (Simón) no está imputada ni sospechada de haber ocasionado fallecimiento alguno. Fue citada como testigo. No existe ningún elemento objetivo o científico que dé cuenta que es una muerte inducida por tercera persona”, sostuvo.

Resta una pericia toxicológica ampliatoria del informe autopsial, cuyo resultado se conocerá dentro de diez o doce días, agrega La Nueva.

Como adelantó Infoeme, la Justicia de Bahía Blanca intenta develar por qué murió el psiquiatra Rubén Daniel Zukerman, de 68 años. Si bien la muerte se produjo el jueves 3, el caso tomó notoriedad esta semana, luego de que Natacha Zukerman, hija del hombre fallecido, formulara una denuncia para esclarecer la situación, apuntando sus sospechas a la actual pareja y cuidadora de su padre, Claudia Alejandra Simón (53). (DIB)