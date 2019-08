Fiscalía se suma también al pedido de precaución por los “cuentos del tío”

“Que estén atentos, por favor”, clamó. Se trata de la fiscal Viviana Beytía, titular de la UFI local N° 10 y al frente de la investigación de varias “estafas” bajo la modalidad del Cuento del Tío. Inclusive, días atrás le tocó encabezar las medidas urgentes en la causa por la que tres personas fueron interceptadas cuando escapaban de la ciudad tras engañar a una mujer en el microcentro. Es más, esa investigación, una vez que culmine con su parte el Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil, volverá a sus manos.

Sin embargo, en esta ocasión el diálogo con Infoeme no ahondó en una causa puntual sino más bien en un llamado de alerta a la comunidad para que no sigan siendo víctima de estos engaños. “Previo a tomar una determinación, que traten de llamar y corroborar, que le digan a la familia”, continuó.

La fiscal olavarriense dio cuenta también de cómo la situación nacional, y más aún la multiplicidad de noticias sobre medidas económicas dan marco a estos engaños. Es por ello que pide que la gente esté muy atenta a lo que se les dice por teléfono. Allí señaló cómo son algunas de estas estafas que, precisamente apoyándose en el volátil estado actual del dólar, suelen tener a la divisa norteamericana como protagonista principal. “La maniobra tiene que ver con hacerse pasar por un familiar directo, que en la mayoría de los casos está en un banco porque el presidente va a dar de baja los dólares o cambiar la moneda”, narró.

Esa no es la única de las alternativas según continuó. “Que los dólares van a dejar de estar vigentes por una disposición del Presidente, que no van a servir mas, o que la moneda argentina hay que llevarla urgente a los bancos para que no pierda valor”, enumeró.

Al ser tantas las posibilidades fue también que pidió mayor precaución, con el énfasis en los adultos mayores, por lo que también les solicitó colaboración a familiares, para que estén atentos y los aconsejen sobre este tipo de delitos. Unas de las particularidades de estos hechos es que siempre tienen como víctimas a personas de edad avanzada que en su mayoría viven solas, siendo contactadas a través de sus teléfonos fijos.

Por último, requirió también que se denuncien cada uno de estos hechos, así no se hayan consumado gracias a la desconfianza de una posible víctima. “Permite iniciar investigaciones en grado de tentativa, que también son delitos, establecer de dónde proviene la llamada, mapas del delito, independientemente que no se hayan consumado”, concluyó.