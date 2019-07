Netflix agrega un plan “económico”, pero sube la suscripción en Argentina

Por Emiliano Menchi.



Luego de que se hicieran pruebas por algunos meses en la India, Netflix confirmo que tendrá un nuevo servicio de suscripción basado únicamente para los smartphones, este nuevo plan permitirá reducir costos en comparación con los planes ya existentes



Red Hastings, CEO de Netflix aseguro que esta nueva modalidad llegara primero a Paises como la India (durante el tercer trimestre 2019, es decir entre Julio y septiembre) y progresivamente llegara al resto. Que se haya elegido la India como uno de los primero países se debe a la gran cantidad de personas y pruebas correctivas que van a poder realizar allí. Si todo sale como tienen previsto quizás veamos este plan en Argentina para fines de año

¿Cuanto Costara?

Se estima que el precio para el Plan para celulares será un poco menor que el plan básico, contando con una definición estándar de 480p y que solo se podrá visualizar contenido desde una sola pantalla (Celular o Tablet). Actualmente el plan mas básico disponible esta en unos 179 pesos mas impuestos.

Netflix no viene pasando por un buen año, la semana pasada tuvo una baja mayor al 10% en Wall Street y la cantidad de subscriptores no representa ni siquiera la mitad de lo que estaba previsto para este año. Esto se debe (aunque Netflix lo minimiza) a las plataformas que empezaron a competir: Amazon Prime Video, Hulu, HBO (plataforma en donde se puede ver la serie furor en todo el mundo: Game of Thrones) y el reciente lanzamiento de Disney+.

Subas de precio

Por otro lado, luego de hacer este anuncio alentador, se confirmo que Netflix aumentará los planes en Argentina el 17 de Agosto del 2019, llegando a subir los precios de cada plan en hasta un 23,4%.

Seguramente estos días han visualizado en el celular, tablets o TV el siguiente mensaje:

Su tarifa a mensual aumentará el 17 de agosto. Seguimos agregando los mejores contenidos a Netflix para que la diversión nunca se termine

Para quienes hallan contratado Netflix posterior a Mayo de 2019, estos precios ya están corriendo, mientras que los usuarios más antiguos recién verán reflejado el aumento el 17 de Agosto.

Así quedaron conformados los planes de suscripción:

Plan básico con acceso a una pantalla $179*. (Antes $149)

Plan standard con dos pantallas a la vez y HD, $269*. (antes $219)

Plan Premium con cuatro pantallas a la vez y Ultra HD, $369*. (Antes 299)

*Precios sin impuestos

En un comunicado, Netflix se excusó por el aumento de sus planes: