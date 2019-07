Macri: “No podemos avanzar o ser parte de este mundo si no podemos conectarnos”

El presidente de la nación, Mauricio Macri y la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal encabezaron este viernes entrada la tarde un acto sobre la ruta 51, a la altura del kilómetro 463, para mostrar las obras ejecutadas en la calzada provincial.

La primera oradora fue Vidal y el segundo en tomar la palabra fue Macri, asumió que “es muy lindo ver y recorrer las obras que hacemos, ver cómo las disfrutan todos los argentinos”. Para “algunos significa solo pavimento pero también les significan la llegada de una cloaca, tener agua potable o el asfalto que asegura que el hijo vaya a la escuela sin importar cómo esté el día”.

Para el Presidente, “es insólito o paradójico que en siglo XXI estemos hablando de esto” porque “ no podemos avanzar o ser parte de este mundo si no podemos conectarnos , si no tenemos rutas por donde los camiones transporten la producción”.

Todo eso es lo “que nos lleva a pensar que podemos crecer porque estamos muy contentos de estos logros, de esta apertura que genera muchas posibilidades de empleo”, consignó tiempo después el dirigente de Cambiemos.

Otro ejemplo que brindó sobre conectividad fue la “la llegada de Internet a miles y miles de argentinos”. Macri dijo que al asumir, en el país “sólo el 16 % tenía 4G y hoy más del 90 % de los argentinos cuenta con este herramienta fundamental. Sin Internet no se puede educar a los chicos”.

Aseguró que “estamos trabajando, haciéndolo con provincia, municipios, en varias cuestiones, otra es la posibilidad de realizar trámites a distancia, optimizando el tiempo de los trabajadores. Esas horas que recupera las pone en crear, innovar y crecer y no en trámites burocráticos”, consideró.

El Presidente agregó que con las “buenas relaciones que entablamos con el mundo entero generaremos grandes oportunidades, proceso que estimamos se prolongue por 20 años de crecimiento” que “cada clase media pueda proyectar, sobre bases ciertas, capacidad de conectarnos y llegar a nuestros puertos”.

El país, para Macri, “está en marcha, la Argentina que cambia cosas de raíz, eso cuesta, porque no se hace de un día para otro. Hay que hacerlo con profesionalismo, sinceridad, sin robarse los centímetros” culminó al tiempo que agradeció a los funcionarios que estuvieron acompañando el acto.