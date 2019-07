Reclamo por el joven accidentado: “Ya estoy cansada, cuánto tiempo más voy a esperar”

Lo manifestó Adriana Medina, la mamá de Alejandro Barrionuevo, el joven que sufrió un gravísimo accidente en noviembre de 2018. Después de varios meses de reclamos, idas y vueltas, hace poco más de un mes viajaron a Buenos Aires para realizar la craneoplastia. La operación se iba a realizar el pasado jueves, pero no se llevó a cabo porque el tomógrafo del centro asistencial está roto. Ahora solicita respuestas a la obra social y asegura que de no recibirlas se va a encadenar en la central de la obra social de camioneros.

Alejandro Barrionuevo sufrió un grave accidente el pasado 29 de noviembre de 2018 y en ese momento comenzó la lucha de su mamá, Adriana Medina, que a pesar del paso del tiempo nunca bajó los brazos y golpeó las puertas que fueron necesaria para que a su hijo le realicen la operación de craneoplastia.

Adriana y Alejandro viajaron el 10 de junio a un centro de salud de San Fernando, donde finalmente se iba a llevar adelante la operación que le mejoraría la calidad de vida, pero eso lamentablemente no sucedió.

En dialogo con Infoeme Adriana Medina contó que “cuando llegamos a San Fernando Alejandro tuvo una fuerte neumonía” y al respecto sostuvo: “no se detectó porque no le realizaron estudios, lo descubrieron acá - centro de salud de San Fernando -”.

Uno de los problemas que tiene el joven es que se broncoaspira y el líquido se le va al pulmón. “Estuvo 20 días con medicamentos” agregó Adriana.

Después de su recuperación, llegaba el momento de la operación, pero según contó Medina, las expectativas no son muy positivas “está muy complicado, acá operaron dos casos como el de Alejandro”.

Más allá de lo que le transmitieron los médicos, la familia de Alejandro decidió operarlo para mejorarle la calidad de vida. La operación se tendría que haber llevado a cabo el pasado jueves 11 a las 8 horas, pero no se concretó porque casi una hora después los cirujanos fueron a la habitación para decirles que se rompió el tomógrafo.

Ante esta situación Adriana dijo que “cuando me dijeron que no lo podían operar casi me agarra un ataque”. La situación empeoró cuando se enteró que el tomógrafo está roto desde el lunes pasado, situación que era prevista, pero que hasta último momento no fue comunicada.

Visiblemente molesta por las idas y vueltas, Adriana dijo a este medio que “llamé a la central de la obra social de camioneros y fui hasta allá porque esto es una tomada de pelo, si ven que no lo pueden operar por alguna cuestión que me busquen una solución”.

Desde la obra social le dijeron que “están tratando de hacer todo lo posible, que si esto (tomógrafo) no se arregla en unos días lo iban a trasladar”.

Finalmente y cansada de esperar por una solución que le brinde calidad de vida a su hijo. Adriana expresó que “Yo voy a esperar hasta el miércoles o jueves de la semana que viene, ya si no me dan una respuesta me voy a encadenar en la central, estoy decidida, estoy cansada del manoseo. Todos los días es una cosa diferente”.

Con respecto a los gastos, dijo que el hotel y la comida está a cargo de la obra social. Con respecto al transporte contó: “también costean el transporte público, pero al tener solo una hora pasa salir tengo que manejarme en remis”.

Es por ello que para los gastos diarios, Juntemos las Manos realizó un bono solidario. Tiene un valor de 50 pesos y se entregan dos números que se sortearán en el mes de octubre para el Día de la Madre. Para colaborar pueden comunicarse con Nazarena Ávila al 2284-201667.