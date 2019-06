Accidentes y acoplados, un debate que se renueva a partir de la tragedia

La muerte de dos jóvenes oriundos de Loma Negra volvió a colocar en el centro de la escena la problemática en torno a los acoplados estacionados en distintos puntos de la ciudad. Si bien en este caso se está dentro de un sector permitido, la cercanía con casas de estudios y tratarse de uno de los principales accesos a la ciudad, entre otra serie de aspectos, no sólo renuevan la polémica sino también la necesidad de disponer de la tan anunciada y prometida playa de camiones. A la par, en los últimos días se habían iniciado reuniones entre el Municipio y la Facultad de Ingeniería por esta problemática.

El debate no es nuevo, más bien todo lo contrario, pero lamentablemente no pierde actualidad, siempre a partir de la tragedia. Un nuevo accidente fatal, dos vidas que se van antes de tiempo y un acoplado con rol protagónico en el hecho. La investigación avanza y con el correr de las horas se van conociendo algunas precisiones o líneas investigativas acerca de si se trató o no de una picada, entre otra serie de puntos. Sin embargo, y de manera paralela, en la ciudad ya quedó instalado, otra vez, el debate acerca de qué hacer con los acoplados en la ciudad.

La promesa de construcción de una playa de camiones también tiene ya su recorrido histórico sin que ello se traduzca en novedades concretas. En la mayoría de los casos las promesas nunca abandonaron el plano oral, algo que no varió más allá de las banderas o funcionarios dentro del palacio San Martín.

El lugar donde se registró la tragedia de este sábado se encuentra dentro del anillo permitido por ordenanza. Dicho se manera más simple, está por fuera del radio delimitado por las avenidas Pellegrini, Avellaneda, De los Trabajadores y Alberdi. Hecha esa salvedad, la queja que se recibe desde diversos sectores es que la normativa no debe limitarse a esa sectorización únicamente, sino que se debería proveer de un sitio para que se ubiquen allí este tipo de rodados.

La avenida Del Valle reúne, lamentablemente, episodios que de una u otra manera han tenido acoplados involucrados. Algunos de manera directa, como el de las últimas horas, otros de manera indirecta, como aquella vez que una niña resultó embestida por un auto cuando salía de la Escuela Industrial, algo que se habría producido debido a la reducción en la visual ocasionada por el acoplado, según afirmaba una de las hipótesis.

La alusión a este último caso no es casualidad, sino que reúne una particularidad que lo hermana con lo sucedido este sábado y es la cercanía con una casa de estudios, en este caso la Facultad de Ingeniería. Lo que pudo saber Infoeme es que precisamente desde esta última institución se habría planteado la preocupación por la presencia de acoplados en el lugar donde sucedió la última tragedia.

Es precisamente el cruce con Entre Ríos donde se encuentra uno de los egresos del campus universitario, utilizado inclusive por la línea urbana de transporte. El planteo es precisamente por la reducción de la visibilidad para ingresar a la avenida Del Valle, una complicación que alcanza tanto a peatones como automovilistas.

Fue por ello que, según se añadió, en los últimos días se concretaron diversos encuentros entre referentes del área de Seguridad y Control Urbano Municipal y de la Facultad de Ingeniería para avanzar en este sentido y dar forma a un proyecto conjunto.