Finalizaron las “24 horas de Innovación” en la Facultad de Ingeniería

Desde el jueves al mediodía la Facultad de Ingeniería fue sede de una nueva edición de “24 horas de Innovación”. El encuentro estuvo organizado por el Centro de Emprendedorismo e Innovación de la FIO, con el aporte de la Municipalidad de Olavarría y de empresas e instituciones.

Esta 9º edición del evento fue la más numerosa. En total, se armaron 17 equipos. Cada uno eligió uno de los 16 desafíos propuestos por instituciones locales, y en un video de no más de 3 minutos expuso una solución.

Las escuelas que participaron fueron el Instituto Privado Sierras Bayas, Estrada, San Antonio, Libertas, Colegio Fray Mamerto Esquiú, Mariano Moreno, Nuevas Lenguas, Escuela de Educación Secundaria Nº1, Nº2, Nº4 (Hinojo), Nº6 (Ex Nacional), Nº7, Nº8, Nº10 (Ex Normal), Nº13 (Villa Aurora), Nº14, Nº16 (Barrio Jardín – CECO II), Nº17 (Sierra Chica), Nº18, Nº20, Nº22 (extensiones La Moderna y Las Piedritas), Secundaria Agraria Nº1, Técnica Nº1 y Nº2 (Ex Industrial), y ENAPE.

Las problemáticas a abordar fueron propuestas por la misma Facultad de Ingeniería, la Municipalidad de Olavarría, Coopelectric, Cementos Avellaneda, Tancredi Vigas y Bloques, RM Seguridad Ambiental. Difusión de actividades, información ciudadana accesible, reutilización y cuidado de recursos naturales, optimización de búsquedas laborales, registro y monitoreo de perros callejeros en la ciudad fueron algunos de los aspectos abordados.

Finalmente, llegaron al podio tres equipos, de acuerdo a la evaluación del jurado compuesto por la ingeniera Silvia Urrutia y el doctor Gastón Barreto, docentes de la unidad académica, y Daniel Lencina, director de Minería municipal.

“Nº 24”, compuesto por estudiantes de EEM Nº 8 (Comercio), Técnica Nº 2 y ENAPE fueron los ganadores del primer puesto, con una propuesta al desafío de la reutilización de desechos industriales. Segundo quedó “Farolera”, con integrantes de San Antonio, Nº 4 de Hinojo y Técnica Nº 2 que elaboraron ideas para aprovechar el agua de lluvia para riego de espacios verdes en la ciudad con tanques subterráneos conectados a la red pluvial. Con una propuesta al mismo desafío, “Aguateros” diseñó una gran estructura de riego ecológico, con la incorporación de tecnología de bombas de agua, y limpieza de bocas de calle. Todos los equipos ganadores recibieron regalos por su trabajo.