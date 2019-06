Finalmente, el Municipio entregó once viviendas en el barrio UOCRA

Finalmente, luego de reclamos, acampes y mucha espera, este lunes a las 13 horas, el Municipio entregó once viviendas del barrio UOCRA.

Del acto tomó participación el Intendente Ezequiel Galli, la directora del Instituto de la Vivienda de los Trabajadores de Uocra, Cristina Nieto, el Subadministrador del Instituto de la Vivienda, Manuel Tamborenea, autoridades municipales, familiares y vecinos.

La primera en tomar la palabra fue Nieto y resumió la historia de la obra: “Eran 2012 viviendas que comenzaron en el 2005, lo aclaro para no decir que hay administraciones buenas o malas según los colores políticos, hay buenas y malas, en este barrio siempre nos tocan las malas”

“Esta obra empezó y se cambiaron las normas de adecuación, se entregaron 64 viviendas y se paralizó la obra por falta de pago. Luego se entregaron 54 viviendas y así sucesivamente. Hasta que se paralizó con el Intendente anterior (Eseverri) pero su gente en la intendencia no tenía idea lo que era medir una obra rápida para que lleguen los fondos de provincia. Se paraliza y volvió todo a provincia”.

Cuando comenzó la nueva gestión “con Evert Van Tooren (Administrador General del Instituto de la Vivienda de la Provincia) lo vimos a Galli y dije tener la esperanza de que las 39 restantes se entreguen en 6 meses y me dijeron que sí pero no sé qué mano negra se metió y terminaron siendo 70 % de nación y 30 % de provincia. La terrible burocracia, como digo yo.”

Añadió que después de mucho esfuerzo, “se depositó la deuda y reactivaron la obra. Lo único que espero es que sea la última paralización. Aspiro a que esta obra pueda ser finalizada pero para eso tiene que ser pagada en tiempo y forma” y agradeció la intervención del Intendente: “nos dio una mano muy grande”.

Luego el Subadministrador del Instituto de la Vivienda agradeció a los presentes por acompañar el acto de entrega y enfatizó: “la burocracia de los diferentes estados hacen que las familias tengan que esperar más de la cuenta y no corresponde” es por eso que “por parte de la provincia pedimos diculpas”.

Galli por su parte dijo: “Nos pusimos como desafío hacer todas las gestiones necesarias para que esto se pueda convertir en una realidad y que en lugar cáscaras vacías haya hogares y familias, el Pickelado ya lo es y nos quedaba la espina del barrio UOCRA, en realidad queda todavía por las 28 familias que esperan por su familia”

“Yo no me voy a sacar el lazo, soy parte del equipo del presidente y la gobernadora, y si bien nosotros no tenemos nada que ver con cadena de pagos ni cuestiones burocráticas de los expedientes, como parte del equipo me puse al frente de la situación para que se destrabe de una vez por todas y hoy poder entregar las 11 viviendas de las 39 que restan”, expresó el Jefe Comunal.