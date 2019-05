Barrio UOCRA: adjudicatarios acampan para que les entreguen las viviendas

Este miércoles un grupo de vecinos autoconvocados se reunieron en Juan XXIII y 7 de Agosto donde llevaron a cabo un acampe en reclamo de la entrega de las 11 viviendas terminadas. Aseguran que hay personas que se encuentran en situación de desalojo y lamentaron “llegar a esta situación”. Además manifestaron que desde el Municipio les solicitaron 15 días para destrabar la deuda, plazo que "no se cumplió”.

Llegan los días fríos, pero ello no es un impedimento para los adjudicatarios del Barrio UOCRA que se reunieron en Juan XXIII y 7 de Agosto para realizar un acampe y, de esta forma, visibilizar el reclamo que llevan adelante desde hace tiempo para que les entreguen las 11 viviendas terminadas y las 28 que restan finalizar.

Tras manifestaciones en el barrio y la visita de Cristina Nieto, la Interventora del Instituto de la Vivienda de los Trabajadores de UOCRA (IVTU), el pasado 29 de abril Nieto logró que el intendente Ezequiel Galli reciba a los adjudicatarios, en ese encuentro el jefe comunal les había manifestado que “en 15 días se iba a destrabar la deuda con la empresa y se entregarían las 11 viviendas finalizadas”.

Jorge Salias, el presidente de la Junta Vecinal del barrio dijo a Infoeme: “Nosotros nos encontramos con los adjudicatarios, algunos de ellos están pasando un mal momento”.

Sobre el acampe que realizaron los vecinos Salias manifestó que “tomaron esta decisión porque no tienen una respuesta concreta, si el Intendente no habla con la Gobernadora y le informa la situación que están viviendo los vecinos no va a haber una solución, va a pasar el tiempo y la gente va a seguir esperando y es una pena porque hay 11 casas terminadas”.

Uno de los adjudicatarios precisó mayores detalles sobre el pago adeudado al IVTU: “la semana pasada nos dijeron que habían liberado el pago, hoy nos comunicamos con Cristina Nieto, la interventora del IVTU y nos dijo que si bien el pago está moviéndose falta que pase por tres o cuatro oficinas más”.

“El pago tiene que pasar por ocho oficinas, para entender la burocracia que existe, todas las oficinas están en el mismo edificio” contó el vecino.

Con respecto al acampe el vecino lamentó la forma en que se lleva adelante el reclamo, pero sostuvo que “hace 13 años que estamos esperando y siempre fuimos pacíficos en cuanto a los reclamos tratamos de reunirnos, hablar, pero ya no nos quedan más caminos para que nos escuchen”.

En el lugar, volvieron a manifestar preocupación por la situación de algunos vecinos que recibieron el desalojo y mencionaron la dificultad de “sostener” un alquiler, con respecto a esto expresaron “lo que implica hoy renovar el contrato de alquiler sin saber por cuanto tiempo hacerlo ya que no nos dieron una respuesta de ningún tipo”.

“Que nos den una respuesta pronto”. “Que el Intendente haga de interlocutor para destrabar el conflicto” fueron algunos de los pedidos que hicieron los vecinos.

“La situación de algunos adjudicatarios es complicada, hoy les pedimos que se retiren, pero hay personas que lamentablemente se van a tener que venir a vivir acá” dijo Salías a su vez lamentó: “ver las casas terminadas y que los vecinos no puedan tenerla te llena de impotencia”.