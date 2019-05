Anses: “Tandil no va a dar abasto”

Un interesante número de trabajadores de Anses tomó parte esta mañana de una nueva sesión del Concejo Deliberante, donde la mayoría mostró su preocupación acerca del cierre del área de cómputos y la decisión de llevar esos expedientes para su trámite en Tandil.

Uno de los voceros de esa situación fue el ex concejal Julio Frías, quien además es trabajador de la UDAI local. “Se trabaja normalmente todavía”, expresó a medidas que explicaba que tanto él como todos sus compañeros habían concurrido al recinto haciendo uso de sus “horas particulares”. “Sacamos permiso y nos vinimos”, añadió.

“A partir de mayo vamos a tener esta modificación, que es que todos los expedientes iniciados en Olavarría van a pasar a liquidarse en Tandil. Se decía que no iba a hacer atraso y demás, y no es cierto, nosotros ya tenemos expedientes de la zona que ya vienen con atraso. Acá se van a volver a atrasar porque no están dada las condiciones para absorber ese cumulo de trabajo”, detalló. Inclusive fue aún más lejos y enfatizó que “vamos a liquidar lo que se pueda, lo que no lo vamos a mandar a Tandil junto con lo que se sigue iniciando en Olavarría y se va a seguir iniciando. En Tandil no van a dar abasto para liquidar y se va a atrasar”.

De acuerdo con lo que explicó las complicaciones no se limitarán a las demoras, sino que además la distancia también se verá en la cercanía entre los trabajadores y aquellos que irán a hacer los trámites. “Generalmente la historia laboral de quien viene a iniciar un trámite jubilatorio no está todo lo limpia que tiene que estar para que se pueda jubilar”, inició su explicación a medida que detallaba cómo se reiteran los casos en los que faltan documentos o avales para acreditar períodos laborales.

“Entonces cuando viene y le revisan el expediente en cómputo le avisan qué parte les faltan y qué es lo que tiene que hacer, cómo resolverlo, para eso están las personas que están en cómputos. Yo que soy abogado de la UDAI le digo cómo probarlo, cómo buscar las pruebas, conversamos, tenemos en cuentas ciertas cuestiones, los abogados tenemos ciertos margen para poder dictaminar”, explicó.

Sobre la incertidumbre de los trabajadores señaló que “seguramente se los va reubicar y van a trabajar de otro tipo de cosas. Anses está funcionando como una financiera, si vas en cualquier momento vas a ver cola de gente que está pidiendo préstamo”, continuó. No obstante, añadió que la preocupación no les ajena ya que “el nuevo esquema no contempla la posibilidad de abogados, no sé qué va a ser de nosotros”, concluyó.