“En 2015 había tres comedores barriales en Olavarría y hoy hay más de 70”

“Hace dos años que venimos con ollas populares porque vemos que cada vez se agrava más la situación” dijo el referente de la agrupación “Tierra, Techo y Trabajo”, Saúl Bajamón, durante de la olla popular que realiza desde el mediodía de este miércoles el gremio Camioneros en el marco de un nuevo paro general que se replica en todo el país.

En diálogo con este Diario contó que “hay personas mayores y chicos que son los que más se preocupan. El sindicato de Camioneros está presente en estas situaciones para ayudar y son solidarios como otros sindicatos que hacen lo mismo”.

Bajamón recordó que “en el año 2015 había tres comedores barriales en Olavarría y hoy hay más de 70. Toda esa promesa del hambre cero. Les debería dar vergüenza que haya chicos que vinieron a comer a la calle porque uno aspira que no haya que tener colectas, que no tengamos que andar cocinando, hacer merenderos”.

El ex concejal está convencido de que “habrá que aguantar hasta las elecciones pero aspiramos a que el gobierno le de una solución a los más necesitados” dijo y agregó: “Hay un problema serio con los medicamentos, la alimentación, las tarifas, con los chicos para ir a la escuela. Creo en la movilización popular y aunque estoy alejado de la política partidaria creo en la lucha social.”

El Municipio “sale y ayuda de manera insuficiente. Lo que nos llevan no nos alcanza para nada. Si no fuera por la solidaridad de los vecinos, sindicatos y comerciantes y no se podría hacer”, consideró.