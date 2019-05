Aborto legal: la celebración de la lucha ante una nueva presentación del proyecto IVE

El Paseo Jesús Mendía este martes se vistió de verde. Las actividades contaron con la participación de feriantes y artistas en vivo. Además, a las 17:30 se realizó un pañuelazo sobre las escalinatas del Palacio San Martín. Luego, comenzó una marcha por las calles de la ciudad.

Mientras esto ocurría en distintas partes del país, en el Anexo C de la Cámara baja se anunció en conferencia de prensa la nueva presentación. El texto propone la despenalización y legalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación.

También define que se debe garantizar la práctica dentro de los cinco días de su requerimiento y fija penas para los profesionales que dilaten, obstaculicen o se nieguen a realizar un aborto en los casos legalmente autorizados.

El encuentro se vivió como “una fiesta” y “una celebración”. Más de 400 personas se concentraron para visibilizar el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito. También se analizó el contexto político en vistas de la presentación del proyecto. Y hubo lugar para las palabras y los abrazos.

Eugenia Del Campo, referente de Socorristas Olavarría contó que encontrarse en las calles con las activistas “es una celebración de nuestra insistencia. Somos terriblemente testarudas y no veo otro final que la legalización del aborto con estas mujeres, con estas compañeras, con estas cuerpas”.

Eugenia aseguró que transita este momento con mucha expectativa para ver “si nuestros políticos van a ser lo suficientemente astutos como para captar lo que está sucediendo, las mareas en todo el país están legislando por todas estas chicas que están acá afuera”.

Además contó que desde Socorristas Olavarría asisten todas las semanas a por lo menos cinco mujeres que interrumpen sus embarazos. Llevan acompañadas más de 300 mujeres que han decidido abortar desde abril de 2017.

“En el 2018 en el Hospital hubo 13 presentaciones de interrupción de las cuales denegaron 7, hablar de 300 mujeres es un número”, detalló.

Las mujeres abortan. No es algo que dejamos de hacer porque el Estado lo impida, no lo dejamos de hacer porque sea punible, no lo dejamos de hacer aun cuando corremos riesgo de vida.

Valeria trabaja en el Sindicato de Empleados de Comercio y concurrió a la manifestación con compañeras de la Secretaría de la Mujer del gremio. Para Valeria el proyecto de IVE es importante porque “es un derecho de toda mujer a decidir sobre su cuerpo, más allá de lo que otros piensen. Es hora de que decidamos sobre nuestros cuerpos y por eso estamos acá”.

Respecto a la resistencia que perciben desde algunos sectores opositores al proyecto señaló que “estamos rodeados de machistas y de mujeres machistas. Habría que interiorizarse y leer la ley para saber qué es lo que estamos reclamando. Son derechos de las mujeres y lo toman como matar una vida. Estamos muy estructurados y estos paradigmas son difíciles de romper”.

Antonella participó por primera vez de la manifestación. Fue acompañada por su pequeña hija. “Estoy presente acá porque decidí tener a mis dos hijos sola y creo que cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y nadie tiene por que meterse, nadie. La mujer es dueña de su cuerpo, de su vida”, afirmó.

Resaltó que a su hija “le enseño que el día de mañana nadie tiene que decidir sobre ella sino que ella decide sobre su cuerpo. No tiene que ser sumisa de nadie y ser libre, la libertad es lo que le enseño a mi hija”.

Verónica por su parte, contó que decidió estar presente porque “ahora la mujer tiene voz y voto en la sociedad y con su cuerpo. Lo viví de chica en mi familia porque era mi papá el que trabajada, el que traía la plata y el que decidía, entonces después uno va cambiando su idea y cuando tuve familia, mi marido quería imponerse hasta que un día me cansé y dije no”.

Florencia Caro, del Frente Ni Una Menos resaltó que “se puede percibir este momento histórico y es fascinante estar viviéndolo. Somos por un lado contemporáneas a este cambio y por otro lado lo estamos haciendo nosotras. Me parece que es un momento maravilloso para transitarlo, construirlo juntas, es único y nos hace felices participar de esto”.

Florencia analizó este momento político y señaló que “la conformación de las Cámaras sabemos que sigue siendo la misma del año pasado por lo cual me resulta difícil creer que este año vaya a salir pero no tengo dudas que va a ser el próximo, en el 2020 y aun así creyendo que no va a salir las mujeres estamos en las calles igual y somos cada vez más”.

Por último aseguró que el momento se vive con alegría. “Además de una situación de lucha que las mujeres sostenemos desde hace siglos, esto tiene que ser una oportunidad para celebrar que estamos en la calle, juntas, organizadas y que el gran manto de silencio que históricamente rodeo al aborto y sus causales se rompió”.

Por eso, más allá de lo que pase este año con esta nueva presentación, este 28 de mayo en Olavarría y en todo el país, se respiró lucha y celebración.