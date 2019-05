Una pasión sin edades: Grunewald y Díaz los ultramaratonistas más queridos

Héctor Grunewald tiene 74 años y hace más de 30 años -tras dejar el fútbol- que corre, Elisa Díaz participa en la categoría +60 y juntos, además de formar una familia apasionada por el deporte, recorren el país diciendo presente en pruebas de aventura y ultramaratón, por lo que el pasado fin de semana no fue la excepción.

“Cuando se comparte una pasión con la familia se disfruta mucho más” dijo Héctor Grunewald en algún momento de la entrevista y sí que lo comparte. Hace más de 30 años que junto con Elisa Díaz eligieron el mundo del pedestrismo, un poco más acá en el tiempo las carreras de aventura y ya hace algunos años que prueban suerte en las diferentes ultramaratones.

Además, no solo marido y mujer pertenecen al deporte, Pablo -uno de los hijos- también se luce dentro de las pruebas de pista de atletismo y llegó a ser campeón del mundo tras reponerse de un trasplante de riñón.

“Cuando llegamos a Olavarría, hace ya casi 50 años, empezamos con el deporte, después los chicos cambiaron, probaron otras cosas pero hace 32 años que venimos con Elisa acompañándome primero y después siendo una participante más” recuerda el deportista que logró la medalla en la pasada competencia que se llevó a cabo dentro del autódromo internacional de Santiago del Estero.

Uno de los atletas que unió los 100 kilómetros de la Unión de los Pueblos reconoció que “comentar hazañas en familia es muy lindo y también con mis amigos ultras. Estoy viviendo un momento muy especial de mi vida, disfruto mucho y la compañía en las carreras me levanta el ánimo y por suerte me va mejor de lo que yo pienso”.

“Lo más lindo, además de los podios, es lo que rodea las carreras, la amistad, la alegría y si yo te contara las cosas que me dicen en el circuito, muchas veces me da vergüenza” dice Grunewald para agregar luego: “Los chicos de Olavarría se portan espectacular y nos tratan muy bien. Dicen que soy un referente y sí puedo ser un maestro me pongo muy feliz; en la vida tiene que haber un espejo donde mirarse y me enorgullece”.