La semana política: los nombres, las internas, y un cierre abierto

Cristina se lanzó, no lo dijo. Macri se lanzó, aparece Vidal. Que Massa es candidato, pero no sabemos en dónde. Así, con idas y vueltas, el escenario parece más abierto que nunca. Pïstas hay, señales locales también. A poco más de un mes del cierre de listas, repasemos en qué viene cada espacio. Aunque el final, como lo tienen muchas películas, tiene un cierre abierto.

La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, ¿se lanzó realmente el pasado jueves? Tiene todo para parecer eso, pero aún no lo dijo. Los gestos, los nombres, las posibilidades, todo, hizo todo para mostrarlo. Pero no, no lo dijo. El cierre sobre la fecha definirá realmente su destino. ¿La sensación? Lo será: la foto política de hoy la deja con chances serias de llegar a un tercer mandato. Pero en la foto de hoy, para octubre (y noviembre) falta mucho.

El actual presidente Macri, ahora sí, parece que no tendrá rivales internos y será candidato a buscar la reelección. Salvo una catástrofe económica, la razón principal del mandatario para intentar llegar a un segundo mandato es que es el referente máximo de Cambiemos, y fundador del Pro. La organicidad es tal, que poco tiene que envidiarle al radicalismo. De esa organicidad hablaremos más tarde.

Acá arranca el “intríngulis” de candidatos: Massa, Lavagna, Urtubey. El principal referente del Frente Renovador sigue con su idea de ser presidente, pero tal como le pasó en 2015, comenzó a tener una sangría de dirigentes que creen que ahora “no es el momento” (como sucedió con Liliana Schwindt). De todos modos, intentará llegar.

Lavagna es otro caso paradigmático: por empuje, por historia y por sus ideas parecía ser el “salvador” de la ancha avenida del medio, pero sus bajos números en intención de voto (en pocos casos supera el 10%) lo hacen un candidato poco atractivo, que aún no tiene la posibilidad de definir con Macri un eventual segundo lugar. Mucho más si sigue mostrando guiños lejanos al propio Massa.

Lo de Urtubey, hoy, parece difícil. En esta red de dirigentes que acompañaron los famosos 10 puntos de acuerdo de gobernabilidad en las elecciones que lanzó el gobierno, no dudó en aceptar, a contramano de todo el arco político opositor, salvo algunas pocas excepciones. Sigue siendo integrante de Alternativa Federal, pero perdió terreno.

Con otra variable: ¿y si Massa regresa al kirchnerismo? No es descabellado: charlas existieron, acercamientos e incluso algunos dirigentes ya militan en Unidad Ciudadana, como Felipe Solá o Daniel Arroyo, por citar dos ejemplos. Algunos, más “militantes” no titubearon en dejar en claro que si esto sucede, es porque CFK tiene grandes, grandes chances de ganar. No obstante, si no lo hace y apuesta a jugar “por afuera” señalaron que el acuerdo político estuvo con Cambiemos para dividir votos. Todo un TEG argentino.

El alejamiento de Liliana Schwindt del espacio massista generó un lío de posibilidades locales. ¿Qué pasará con, por ejemplo, Eduardo Rodríguez, quien se transformó en referencia massista local? Fuentes cercanas al concejal de Foro Olavarría señalaron que hará “lo que haga Massa” y que hoy por hoy “es la candidatura a presidente por Alternativa Federal”.

En ese escenario, es “difícil” ver a Lavagna candidateándose –agregó la fuente- y que Rodríguez hará “lo mejor para el espacio”. ¿Y Eseverri? “Si llegado el caso Rodríguez y Eseverri quedan como posibles candidatos, está claro que el ex intendente tiene mejores chances y Eduardo no dudará en acompañar lo mejor que considere el referente nacional” al que catalogaron de “estar muy pendiente de lo que pasa en Olavarría”.

Renovemos la pregunta: ¿y Eseverri? Muestra cada vez más certezas de que será candidato a intendente y, de a poco y sin decirlo (como CFK) se muestra como referencia con dirigentes y equipos. Voceros del espacio señalaron que en los últimos días “empezamos a armar la coordinación de los equipos técnicos, hay dos o tres coordinadores por área” tales como Salud, Deportes, Familia y Sociedad, Cultura, Desarrollo Estratégico.

En este sentido, confirmaron que “hay mucha gente nueva y algunos de los que ya veníamos hace tiempo”. Se mencionó a Marcelo Leani y Edgardo Macaluso (médicos), Mónica Iturburu, Nacho Catanzaro y Juan Bourgeois (deportes), Leo Sainte Cluque, entre otros. En cada área “están participando cerca de 15/20 personas. La idea es pensar ideas y analizar las problemáticas actuales” dijeron del eseverrismo a Infoeme.

La idea es empezar a jugar fuerte a fin de mes mostrando estos “equipos técnicos”.

Por ahora, una figura ausente que es considerado como importante aliado y no ha tenido grandes muestras de apoyo es José Gervasio González Hueso. Pero tal como dijimos, esta es una carrera larga y falta mucho. Mientras tanto, “José sigue visitando gente. Y hay un muy buen diálogo y acuerdo de trabajo con Liliana Schwindt, quién se va a encargar más de lo nacional y José de lo local...trabajando en equipo”. La ex diputada, lejos de Massa, parece que tendrá un rol trascendental cerca de Lavagna, ¿y con posibilidades de volver al Congreso?

La Séptima, y el dilema de Cambiemos

Con todo lo sucedido con Manuel Mosca (y prácticamente afuera del juego político tras las denuncias por abuso sexual en su contra) la Séptima Sección para Cambiemos tiene, ahora, otra dinámica. En dónde la política tiene postulantes, el poder tiene otra, las sorpresas aparecen, y la organicidad tiene su protagonismo.

Es complicado, pero todo tiene una explicación. Quien quizás por méritos aparece en la nómina de armadores de la lista de diputados de la Séptima Sección es el Intendente Galli. Políticamente debería tener la prioridad, y cuenta con una variable más: los antecedentes. En el “reparto” de los candidatos y los distritos, Olavarría en Cambiemos no ha tenido la mejor de las suertes.

En 2015, Jorge Larreche fue lejos, en el quinto lugar de los diputados provinciales. Y si bien a posteriori ingresó, el tercer lugar para Dalton Jáuregui en la lista de senadores en 2017 tuvo gusto a poco. ¿Podrá Galli imponer un nombre al menos en los tres primeros lugares, con grandes chances de ingresar?

Galli tiene una característica que bien vale mencionar: es un hombre muy leal a las decisiones de Vidal. Muy. Tal es así, que siempre ha respetado las voluntades de la gobernadora. ¿Cederá algún lugar en pos de la mejora del gobierno bonaerense y/o su destino como intendente local? El entorno señaló a Infoeme que no hay ninguna duda, esa lealtad se mantendrá.

Recién lo mencionamos: quien ha marcado su fuerte presencia en la Séptima ha sido Dalton Jáuregui. Catalogado como “hombre fuerte de Vidal” esta semana mantuvo un encuentro con Federico Salvai, jefe de gabinete bonaerense, donde uno de los temas de diálogo fue…la Séptima.

Con @FedeSalvai conversamos sobre el trabajo que venimos realizando en la Provincia, junto a la gobernadora @MariuVidal. Repasamos los avances y desafíos que tenemos delante en materia de Justicia para los bonaerenses.

También hablamos de la #Séptima, sus oportunidades y progreso pic.twitter.com/N6csXsoQVX — Dalton Jáuregui (@daltonjauregui) May 8, 2019

¿Podrá Jáuregui colaborar con el armado? Suena fuerte la intención de la gobernadora de asegurarse diputados “Vidalistas” en la legislatura bonaerense: ¿qué rol podría ocupar el ex Jefe de Gabinete de la ciudad?

Nunca, pero nunca, olvidemos el rol del radicalismo: ¿se abre una puerta para la llegada de Franco Cominotto a este ámbito? Se habla, y mucho, que Alejandra Lorden tendría otro destino por fuera de la Legislatura, con llegada al Congreso de la Nación. ¿Se abre otro lugar? ¿Qué pasará con Alejandro Cellillo? ¿El “radicalismo rebelde” se la juega con Lavagna o sigue en Cambiemos en la búsqueda de un acuerdo?

La opción que queda es que desde gobernación se dediquen al armado de listas directamente, y todos deberán ser orgánicos a la decisión que tome Vidal/Salvai y los referentes principales. Habrá garantías de confiabilidad en la Provincia, pero puede dejar más heridos. Este dilema se abre en todos los distritos de la Séptima. Y en Cambiemos, con condimentos bonus.

La posible sorpresa

Los diálogos en el pasillo del Concejo Deliberante, el Palacio San Martín, y otros estamentos arrojan datos, rumores, que de a poco se van aclarando con el correr de los días. Esta forma parte de ellos. ¿Y si Germán Aramburu se acerca a Federico Aguilera apoyándolo en su candidatura?

Una noticia generó el sacudón: el lanzamiento de la candidatura de Marisel Cides a la intendencia, dentro de Renovación Peronista. ¿Qué generó esto? Que como mínimo dos dirigentes busquen ser intendentes. Esta pequeña interna generó resquemores y Germán Aramburu, al menos, evaluaría la posibilidad de acompañar a Aguilera en la candidatura del joven kirchnerista.

Hay datos concretos: puertas adentro de Renovación Peronista hubo algunos reproches y críticas por las actitudes de los dos dirigentes peronistas. Pero como todo espacio de diálogo, puede cambiar.

Demasiadas variables en un escenario completamente inestable a tan poco del cierre de listas. Mientras tanto, nosotros seguimos.