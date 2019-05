Schwindt: “Siento que la persona indicada es Roberto Lavagna”

La ex diputada nacional Liliana Schwindt dejó una serie de definiciones tras la foto en la que se la vio junto a José Eseverri y otros dirigentes que impulsan la candidatura del ex ministro de Economía. En declaraciones a Radio Olavarría, consideró “muy importante” que Sergio Massa “permanezca con nosotros” pero sostuvo que “en este momento de la Argentina” el candidato es Lavagna. Además se refirió a su relación política con José Eseverri y a la salida de Marcelo Latorre del bloque del Frente Renovador.

Tras compartir una reunión junto a José Eseverri y otros dirigentes que impulsan la candidatura de Roberto Lavagna y la circulación de una foto de peso político, la ex diputada nacional Liliana Schwindt brindó este lunes una entrevista radial donde dejó una serie de importantes definiciones de cara al futuro.

En una nota con el periodista Martín Rodríguez de Radio Olavarría, manifestó que los dirigentes que se encontraron en esa mesa de diálogo “hemos coincidido en que la Argentina y el momento que está viviendo hoy necesita de Roberto Lavagna. Necesitamos fortalecer su candidatura a presidente porque el momento que vivimos no es sencillo y la Argentina necesita salir adelante”

Se necesita un nuevo liderazgo que contemple un consenso amplio



Seguidamente se refirió a su vínculo con Sergio Massa y el rol del líder del Frente Renovador: “Tengo un afecto por Sergio – Massa- y creo que es un dirigente con una capacidad de trabajo como le he visto a muy pocos. Creo que es joven y en este momento de la Argentina creo que la persona es Roberto Lavagna, alguien con quien hemos trabajado en nuestro espacio durante todo este tiempo. La escuela de Gobierno, el equipo económico estaba liderado por Roberto Lavagna y creo que en este momento tope el protagonismo. Sergio es necesario en este espacio, es muy importante que permanezca con nosotros”.

Sobre la posibilidad de una PASO entre Lavagna y Massa indicó: “Dentro del consenso que está buscando Lavagna hay radicales, socialistas, hay partidos provinciales y someterlos a una PASO tan reducida esa una dificultad. Sergio es muy inteligente y el tomará la decisión de seguir con su candidatura. Soy muy respetuosa de las decisiones. No soy quien para decirle a donde tiene que ir” consideró Liliana Schwindt.



Durante la entrevista, fue consultada sobre su cambiante relación política con José Eseverri: “Las relaciones son políticas. Uno puede tener a veces una definición en caliente, pasó y ya está. Son situaciones previsibles dentro de la política. Se construye en base a la confianza y también sobre escenarios políticos posibles. Hoy Eseverri y yo coincidimos en que Lavagna es la persona indicada para este momento de la Argentina. Y en base a esa gran coincidencia tendrán que venir otras. No hablamos de Olavarría, ni de cargos, ni de lo que va a pasar".

Coincidimos en que Lavagna tiene que ser presidente. No elegir entre el pasado y este presente de ajuste permanente

En ese sentido agregó: “Con José vengo sentándome en estas reuniones que compartimos en el espacio Lavagna y hablando de lo nacional y provincial. De lo local no lo hemos hecho. Entiendo que José está trabajando en su espacio y Eduardo –Rodríguez- es un concejal con condiciones y voluntad y me gusta su trabajo. Es alguien importante dentro del escenario local”.

De cara a las Elecciones, se mostró confiada en que “Mauricio Macri va a salir tercero, ese es nuestro trabajo y que entremos en el balotaje con Roberto Lavagna. En el voto del desencantado con Macri y el que no quiere volver al pasado. Hoy Macri tiene una intención de votos de 24 puntos y se cae día a día” dijo para luego cuestionar las medidas económicas del gobierno nacional: “Le dijeron que el tarifazo era la destrucción de la Pymes y siguieron adelante. Es una mentira que hay congelamiento de las tarifas. La luz le dio un 40% y falta solo un 8% que lo van a dar después de las elecciones y con el gas es lo mismo” advirtió.

Por último se refirió a la salida de Marcelo Latorre del bloque de concejales del Frente Renovador: “Marcelo ni siquiera me avisó . Lo llevé en la lista y no me avisó que iba a ir con el Copebo a un espacio marcado por el sindicalismo. Prefiero dejar pasar porque no creo que afecte el funcionamiento del Concejo” afirmó.