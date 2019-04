Bahía Blanca: Cerró sus puertas una tradicional tienda de hogar

Se trata de la firma bahiense Lucaioli, con más de 50 años de trayectoria no sólo en el sur bonaerense, sino también en distintos puntos del país. Se emitió la directiva de no abrir las sucursales este lunes, pese a que los empleados no fueron despedidos formalmente.

Desde hace ya varias semanas los trabajadores de la firma bahiense Lucaioli se encontraban viviendo momentos de suma incertidumbre y temor debido a una fuerte crisis y deudas salariales. Todo se agravó en las últimas horas a partir de la medida de no abrir las puertas de ninguna sucursal.

Lo particular de la medida fue que los directivos decidieron enviar a los trabajadores a su casa, pero con el agravante que no fueron despedidos formalmente, por lo que se incremente la deuda que tienen con ellos, tal cual expuso el secretario de la Asociación de Empleados de Comercio de Bahía Blanca, Miguel Aolita.

"Ya les deben febrero, el aguinaldo, los 5.000 pesos de bono y ahora marzo. En este momento estoy reunido con el cuerpo legal del gremio y los delegados sindicales que tenemos en la empresa. Vamos a pedir una reunión para que nos expliquen qué es esto de suspender actividades", señaló Aolita a la Nueva de Bahía Blanca.

"No tienen mercadería, no tienen ingresos, no les pagan a los empleados. Si no van a seguir con la empresa, que los despidan y les paguen la indemnización, de lo contrario, tienen que pagar los sueldos que deben. Acá no hay otra", concluyó.