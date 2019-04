La semana política: mientras tiembla Macri, la campaña local ya empezó

Alexis Grierson

Otra vez esta columna tiene un inicio similar: el gobierno tuvo otra semana difícil. Pero esta vez, pareciera, con otra connotación. Los mercados hablaron y sugirieron (con fuerza) que Vidal deba ser la candidata a presidenta de Cambiemos. En Olavarría la campaña se intensifica: Galli se lanzó “oficialmente”, Aguilera profundiza sus recorridas y se muestra como ganador, y Eseverri sigue mostrando indicios de que será candidato, aunque su referencia nacional no sea clara. Repasemos.

Mientras Rodríguez Larreta declaraba que no había “Plan B” (o Plan “V”, para el mundillo), los mercados le respondieron con una suba casi alarmante del dólar: pasó de $ 44,92 a valer $ 47,50 en una jornada que parecía continuar con la suba. La intervención del Central calmó las aguas y cerró a $ 46,13, en otro jueves negro para la economía.

Sí, hay variables internacionales, macroeconómicas, no todo es tan simple, “pasan cosas”. Pero la interpretación casi unánime fue que los mercados arrojaron un mensaje: “Queremos ver medidas políticas”. ¿Y consecuentes a las declaraciones de Larreta? “El ciclo de Macri está terminado, queremos a Vidal”.

Esta teoría parece un tanto “alocada” si no fuera por otro dato: en el marco de un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) Vidal fue una de las oradoras, y la única ovacionada (de pie, en algunos pasajes) por los empresarios, que valoraron algunas de las medidas tomadas por la mandataria bonaerense, como el fin de las reelecciones indefinidas y el fin de las jubilaciones de privilegio. ¿La interpretación política? Prefieren a Vidal.

¿Qué derivará en todo esto? Cristina Fernández de Kirchner de manera sutil pareciera que también se lanzó a la campaña, con la salida de su libro “Sinceramente”. Las piezas se empiezan a acomodar, pero ¿quién representará a Cambiemos? Más allá de las insistencias, ¿Vidal podría ir por la presidencia? En este contexto, nada es tan descabellado.

La campaña, a la calle

Las diversas reuniones que mantuvo el Intendente Galli en la semana se manifestaron, claramente, en el inicio formal de la campaña para buscar la reelección. En primera instancia, se reunió con voluntarios de Cambiemos, con un discurso duro, más propio y dejando en claro el trabajo realizado en estos cuatro años. ¿La línea principal? “Yo no soy corrupto”. En el aire, quedó la sensación de que acusó a los demás de serlo. Pero, está claro, fue un fuerte mensaje interno.

La reunión con los fomentistas dejó otra sensación: aceptación, mucho diálogo, balances positivos del trabajo local e incluso apoyos públicos como la histórica dirigente fomentista Élida “Pety” Saizar, que incluso señaló su emoción por el encuentro junto al Intendente. Con una curiosidad: “Pety” integró la Mesa de Emergencia, en un conflicto duro que tuvieron los barrios con el gobierno municipal, con corte de calles y ollas populares. Ahora, acompaña visiblemente la gestión Galli.

También, entre los más visibles, aparecieron José Calderón (Facundo Quiroga II), Patricia Troncoso de la Junta Vecinal de barrio Nicolás Avellaneda, Javier Frías de Los Robles, entre otros.

La reunión hizo ruido: muchos fomentistas y dirigentes llamaron a funcionarios para sumarse, y el Intendente comienza a sumar a un sector importante de cara a las elecciones.

Algunas fuentes indican que Galli empezó a “pensar la lista”. De a poco, los nombres se irán aclarando en la cabeza del jefe comunal. Falta, pero mientras más previsibilidad, mejor. Nunca olvidemos lo importante que será el primer concejal, que puede ser el intendente interino en caso de que Galli consiga la reelección y se ausente en el cargo.

Aguilera no se queda atrás: se sigue mostrando con vecinos, muestra “poder militante” y camina los barrios. Empezó a reforzar la presencia en lugares donde aún no es conocido (encuestas mostraron que a pesar de su buena intención de voto junto a Cristina todavía tiene un nivel de desconocimiento bastante alto) y se muestra como principal alternativa a Galli. Discursivamente, incluso, no dudan: “vamos a ser gobierno” se pudo escuchar.

En el posible armado de las listas, ¿Aguilera dejó pistas en algunas fotos con los posibles candidatos a concejal?

Los dos caminaron diversos barrios de la ciudad durante el fin de semana, en un claro presagio de que habrá una importante “lucha territorial” para convencer a los votantes. Es una elección, en la interpretación, de cercanías al ciudadano.

Eseverri continúa su ronda mediática, dejando cada vez menos dudas: será candidato. Ahora, la política aún no está convencida de este hecho y desconfía, todavía.

¿Cuál es el motivo de esa desconfianza? Es que ante las dudas de Lavagna, Massa y Urtubey, el ex Intendente de la ciudad no tiene una referencia nacional que lo acompañe en este camino a la elección. Y con Eseverri no hay medias tintas, por lo cual la pregunta es ¿hay preocupación por la falta de decisiones nacionales o las cosas pueden estar un poco más claras y aguardan expectantes el momento de anunciar la candidatura?

Versiones del espacio dejaron en claro que habrá “referencia nacional” y en paralelo, habrá partido local, es decir, la creación del tan mencionado vecinalismo. En el eseverrismo están enfocados en dialogar con la mayor cantidad de sectores posibles y, tras ello, encarar la campaña, que será difícil, larga, y de mucha visibilidad. Como pocas veces, el escenario aparece abierto. Veremos, al final del camino, quien se sentará en el sillón del intendente en diciembre.

No descarten a Eduardo Rodríguez: con Massa lanzado como candidato a presidente, el concejal de Foro Olavarría se anota unos porotos para la carrera por la intendencia. Sí, es el que tiene más variables: desde su entorno señalaron que “dependerá mucho cómo cierre Alternativa Federal” pero son optimistas en cuestiones de encuestas de imagen. Esperarán la evolución, claro, las de intención de voto.

¿La linea en caso de armar una estrategia? La misma que hemos visto en prácticamente todos los candidatos lanzados hasta la fecha: más allá de los alineamientos nacionales y los candidatos, “hay que discutir el proyecto, que es el debate que se pregona desde Foro Olavarría” señalaron las fuentes consultadas por Infoeme.

Ahora, ¿qué puede generar mayor cantidad de candidatos en esta contienda electoral? En una elección tan, pero tan finita en los números, cualquier candidato que surja puede inclinar la balanza para cualquier lado. ¿Rodríguez podría dar una sorpresa?

Mientras avanza todo, entre dudas y algunas pequeñas certezas, nosotros seguimos.