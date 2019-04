Motochorros asaltaron a una comerciante y le robaron 60 mil pesos

Desde la comisaría Segunda se investiga un particular asalto que se registró en las últimas horas en la zona del barrio Provincias Unidas, donde la víctima había ido a buscar una suma de dinero en efectivo que tenía en su domicilio particular. Los investigadores no descartan que los delincuentes la hayan seguido y tenido información muy precisa sobre sus movimientos.

La sospecha no es casual, sino más bien que se erige a partir del relato de la joven víctima, quien narró que en la mañana de este lunes se retiró de su comercio y se dirigió hacia su domicilio ubicado a pocas cuadras.

Fue a buscar una suma de dinero, trascendió que serían 60 mil pesos, con el objetivo de depositarlo en una entidad bancaria. Fue tras salir de su casa que fue interceptada por dos motochorros que en todos momento habrían cubierto su rostro con cascos. Fue en las inmediaciones del cruce de Dean Funes y Las Heras donde fue amenazada con armas de fuego y sufrió el robo de su mochila.

Los asaltantes escaparon a contramano y se perdieron de la vista de la víctima a las pocas cuadras. La comerciante radicó la denuncia en la comisaría Segunda, desde donde se investigan los hechos con la intervención de la fiscal en turno Paula Serrano.