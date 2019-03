Infoeme | Política | Semana Política - 10 de Marzo de 2019 | 08:56

La semana política: las rajaduras de la unidad peronista

El camino a la unidad tiene un muro por delante, que parece que no se derrumbará. Germán Aramburu se lanzó como precandidato, buscó discutir candidaturas con Aguilera...y al espacio no le gustó, para nada. Quiso convocar en el gran frente a Eseverri...y al eseverrismo no le gustó. Mientras tanto, el ex intendente encabezó una cena, se mostró como líder del espacio y alinea la tropa. Galli, en silencio, sigue con su gestión firme a Provincia: Educación y Seguridad, inamovibles.