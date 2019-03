Juicio por Fernando Palahy: varios testigos complicaron al “Tata” Leal

“Me dijo que tenía que hablar conmigo, estaba mal. `Si son malas noticias no me digas nada´, le dije. Me dijo tengo que contarte algo y ahí me contó lo que había pasado”, narró ante la mirada y oídos atentos de todos los presentes. “Se puso a discutir con el hombre y se disparó sin querer el arma, me dijo. Yo después de eso no le quise preguntar más nada”, añadió visiblemente conmovida.

Fue sin dudas el testimonio de la jornada. Lo sucedido aquel mediodía de junio de 2016 colocó a una mujer en una tremenda encrucijada que jamás sospechó y que le tocó de manera muy cercana pese que todo sucedió a kilómetros de donde ella estaba. Alrededor de las 17 horas de ese 30 junio ubicó la conversación en la que Walter Ariel Leal, le confesó que había sido el autor del disparo contra Fernando Palahy. “Loco metí la pata, no lo quería hacer, la cagué, lo maté”, afirmó haber escuchado también de cuando "Tata" hablaba por teléfono con un interlocutor al que siempre habría refería como “loco”.

Sin embargo, ese día le tenía guardado a la mujer varios momentos igual de duros. Minutos después fue la citación a declarar, ya que para ese momento la justicia ya contaba con el dato que situaba al acusado en la escena. Allí narró lo escuchado en esa conversación y se fue rápidamente hacia su trabajo, una casa de comidas en el barrio Villa Floresta, donde recibiría otro certero golpe: sus empleadores eran familiares de Palahy.

Es por ello que su declaración se vio rodeada de una cuota de incertidumbre que recién hoy pudo disiparse. Tanto la fiscalía como la defensa le preguntaron si había recibido algún tipo de presión sobre el contenido de su declaración, en ambos casos dijo que no.

La querella es encabezada por el fiscal Cristian Citterio, junto a la abogada Elda Donatelli como representante de la familia Palahy

La mujer, sobre la cual se resguardará su identidad por esa misma circunstancia, también fue clave en la posterior entrega de Leal. Según quedó expuesto, fue quien contactó a un policía conocido de la familia que ofició en una suerte de nexo para poner al joven a disposición de la justicia, algo que luego fue revalidado por el propio efectivo de seguridad.

"Él no es malo, yo no defiendo a nadie y todos cometemos errores, pero no es malo", concluyó sobre Leal.

“Los de la moto”

No obstante, fue el testimonio de un vecino del barrio Trabajadores el que dio inicio a la audiencia. Fue nada más y nada menos que la persona que descubre el cuerpo de la víctima sobre uno de los extremos del comercio. Más allá de la descripción de la escena, lo relevante de su testimonio fue cuando mencionó que llegó al lugar a la par de la joven que declaró en cámara gésell y que se presenta como uno de los testigos fundamentales.

Lo trascendente es que el hombre dijo que llegaron a la par y le cedió el paso, por lo que el ingreso al almacen fue simultáneo. En otras palabras, ambos habrían llegado con el hecho consumado. La querella, acertadamente, expuso la posibilidad de que podría haberse ido y retornado.

Sin embargo, ubicaron a otro niño en ese sitio y el hombre lo describió como “shockeado”, que no respondía. “Los de la moto”, fue lo único que dijo y fue allí que el hombre comenzó a sospechar que algo malo había pasado. Recorrió el lugar y se topó con la víctima. Luego no aportó mayores precisiones.

Las audiencias se desarrollan en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Azul

Más testimonios

Fueron más de una decena de testigos, lo que prolongó la jornada hasta casi 4 horas de debate. Más de la mitad fueron policias y arrojaron datos interesantes, pero también se hicieron presentes otras personas que arrojaron otra serie de situaciones.

Primero lo hizo el familiar de Fernando Palahy quien, junto a su mujer, posee una rotisería en el barrio Villa Floresta. Su testimonio sirvió como una suerte de cotejo a lo dicho por la pareja del padre de Leal.

El otro testimonio que puede incluirse en este apartado es de un hombre del centro de atención de emergencias (911) de Necochea. Sí, de Necochea. En la ciudad balnearia fue recibida la denuncia anónima de una persona que ubicó al Tata como autor de los hechos. Explicó como un error en la derivación de la llamada hizo que sea atendida allí y explicó cómo se actuó por protocolo.

Todo se retomará en la mañana de este jueves y están pautados, en principio, 6 testigos pero no se descarta que pudieran ser convocados nuevamente algunos de los que ya declararon.