En una semana se inicia el juicio por Fernando Palahy

A casi tres años del macabro episodio que enlutó a nuestra ciudad, llegará finalmente la instancia de debate oral y público por el crimen de Fernando Palahy, el comerciante del barrio Trabajadores que fue asesinado en un intento de asalto. Todo dará inició dentro de exactamente una semana.

Las partes se encuentran convocadas para las 8.30 en el recinto del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul, ubicado en el primer piso de la sede de justicia de la vecina ciudad. Las audiencias se verán encabezadas por los jueces Martín Eugenio Céspedes, Joaquín Duba y Gustavo Borghi.

Una de las incertidumbres en torno al proceso se encuentra dada en quién encabezará la parte acusatoria, ya que todo se encuentra sujeto a la licencia médica de la doctora Paula Serrano, que fue quien lideró la investigación. En caso de no poder estar ya fue designado como subrogante el doctor Cristian Citterio, fiscal de General Alvear y quien supo ocupar por varios meses el cargo de Fiscal General interino. La querella se verá complementada por la doctora Elda Donatelli, quien en la figura de particular damnificado representará los intereses de la familia Palahy.

Los acusados, por su parte, contarán con la asesoría penal de los defensores oficiales Soledad Kelly y Gustavo Emiliozzi, quien juró en ese cargo hace pocas semanas. Vale recordar que por el hecho se encuentran imputados Alejandro Pais y Walter Ariel Leal, quien llegará al debate en calidad de detenido pero con la particularidad que esa situación responde a otra causa judicial.

Si bien ambos fueron capturados durante la instrucción de la causa, recuperaron la libertad tras una resolución emitida desde la Cámara de Apelaciones que despertó la indignación y enojo no sólo del vínculo más cercano de la victima, sino también varias esferas locales, algo que quedó de manifiesto en masivas marchas por el centro de la ciudad.

Leal sería detenido nuevamente pocas semanas más tarde en el marco de la investigación de los asaltos contra un remisero y un ciclista, hechos por los que fue condenado.

Días atrás Pablo Palahy, hermano de Fernando, dialogó con Infoeme y volvió a pedir que la condena contra los acusados sea ejemplificadora. “Mi hermano no sale nunca más del cajón, esa es la injusticia que yo veo. Mató por que tuvo ganas de matar, son gente que tiene que estar del otro lado de la sociedad, no sé donde, pero no entre nosotros”, subrayó en esa entrevista.

Se espera que las audiencias se prolonguen, al menos, hasta el cierre de la semana próxima.