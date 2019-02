Los gremios docentes rechazaron la propuesta del Gobierno provincial

Este miércoles después del mediodía, en el ministerio de Economía bonaerense, se llevó a cabo la segunda reunión paritaria entre los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) y el Gobierno provincial. El pasado 13 de febrero se había realizado el primer encuentro que tuvo momento de tensión.

En este encuentro, la administración bonaerense ofertó actualizar los salarios 2019 según la inflación de forma mensual durante los primeros tres meses y después trimestral hasta diciembre, monto al cual le sumarían el 5% en concepto de recomposición salarial correspondiente al 2018.

La propuesta fue rechazada por los gremios que solicitaban cerca de un 16% de recomposición salarial para el 2018.

Desde el Gobierno indicaron que “con la recomposición del 5% garantizan un salario mínimo para todos los docentes de $20.150 para el mes de marzo, para el maestro ingresante con turno de medio día".

El pasado lunes se realizó una Comisión Técnica salarial, a través de la cual se buscó un acercamiento de las partes en torno a la propuesta salarial.

Al respecto, el titular de Suteba Roberto Baradel aseguró: “el Frente no va a firmar ni convalidar la pérdida del poder adquisitivo de los docentes. Por otro lado reclamamos por los problemas de infraestructura de las escuelas”.

En tanto que desde la FEB indicaron que rechazaron la oferta “por considerar que no respeta la escala salarial”.

Si bien hasta el momento no se comunicaron medidas de fuerza no se descarta que se lleven a cabo en caso de no lograr un acuerdo antes del próximo miércoles 6 de marzo fecha estipulada para el inicio de clases.