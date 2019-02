Crimen Morena Brendel: Tercera marcha en pedido de justicia

A inicios del próximo mes se llevará a cabo una nueva marcha en pedido de justicia por Morena Brendel, la adolescente que fue asesinada a inicios de enero.

Según narró su madre en diálogo con Infoeme, la convocatoria esta pautada para el próximo viernes 1 de marzo desde las 8 en la sede de fiscalia. Desde allí marcharán hacia el Servicio local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

“Es para que nos escuchen”, enfatizó Natalia Quintero, quien expuso que en la mañana de este martes estuvo en la sede judicial local, donde tomó contacto con la causa por el crimen de su hijo. Fue allí que supo que los dos detenidos por el hecho, Emanuel Molinate y Brisa Wagner, habrían presentado un planteo de excarcelación, lo que motivó la nueva marcha.

“No nos vamos a quedar callados ni de brazos cruazos. El reclamo es para que la Justicia vea que nos estamos moviendo”, añadió Quintero.

Detalló que tras la convocatoria en fiscalía marcharán hacia el Servicio Local, donde consultarán acerca de qué tipo de medidas se adoptó con la adolescente que se vio implicada en el hecho. “Con la menor no pasó nada”, se quejó. “No supimos más nada sobre qué medidas tomaron con ella”, completó.

“La justicia no nos tiene en cuenta, espera que uno se mueva. Todo lo que sé es por me moví, me voy a mover hasta las ultimas consecuencias. Quiero justicia por mi hija”, concluyó.

La convocatoria fue realizada también en redes sociales, donde ya fue compartida por numerosos usuarios. “Los esperamos para que nos acompañe a seguir haciendo justicia por Morena Brendel”, puede leerse en la publicación realizada por Quintero.