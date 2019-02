Semana política: el escenario local se arma y los límites ¿se corren?

Alexis Grierson

@alexisdechillar

Fueron 7 días movidos. Algunos desde las sombras, otros públicamente, otros con títulos importantes, y así podríamos seguir. Desde lanzamientos, candidaturas, apuestas y límites que comienzan a difuminarse…todo está por verse. Repasemos.

El senador nacional Miguel Ángel Pichetto estuvo en la ciudad. Recorrida (no difundida), conferencia y cena. Los sectores massistas, repartidos en los momentos, estuvieron presentes. No vamos a detenernos en sus dichos, eso creo que ha quedado claro. Miremos el detrás de escena.

Si bien pertenece a Alternativa Federal, es uno de los dirigentes que más en contra se mostró a una posible alianza con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opinaban otros massistas por lo bajo? Que “el único límite es Macri”. Ante la repregunta “¿eso incluye a Cristina?” La respuesta no fue no, pero hubo un claro gesto negando con la cabeza. Es decir: Sergio Massa estaría dispuesto a dialogar con Cristina en una eventual alianza política. ¿Dónde entran los referentes massistas locales? Donde vaya Massa. Organicidad.

Eseverri no estuvo en la conferencia. En una cena posterior, envió a un par de dirigentes a hacer presencia, pero trató de mantenerse al margen de esta “línea” de Alternativa Federal. Recordemos que la referencia, hoy por hoy, está puesta en Juan Manuel Urtubey, uno de los “presidenciables” del espacio.

Mientras tanto, el intendente Galli salió a mostrarse públicamente por dos costados: uno vinculado a la gestión, recorriendo obras y dialogando con los vecinos, y el otro relacionado con lo político.

En la semana, dialogó con Infoeme y se mostró plenamente a favor de la posibilidad de eliminar las PASO. Las catalogó de “caras” e incluso que era la encuesta más costosa de la historia. Como para ratificar esta postura, el viernes se mostró con más de una decena de intendentes (y Jorge Macri, líder de esta iniciativa) ratificando la postura.

En diálogo también con este medio, quien se sumó a la opinión del tema fue el ex intendente municipal, José Eseverri. Coincidió en que “las PASO han demostrado no ser un instrumento para promover la democracia interna de los partidos ni creo que se pensó en teoría cuando salió la Ley que haya servido”.

“Si bien el gobierno las usó en 2015 para crear la alianza Cambiemos, durante el kirchnerismo no se usó y no sirvió la interna provincial de ese año (Anibal Fernández vs. Julián Domínguez), pero hasta ahora la Argentina no encontró un mecanismo de selección de candidaturas transparente ni eficiente. Con lo cual me parece inocuo que estén o que las saquen” agregó.

En la búsqueda de motivos para quitar las PASO, se diferenció de Galli: “El gobierno está buscando además llevar la elección directamente a octubre, no quieren tropiezos previos. Porque el desdoblamiento que no le dejaron hacer a Vidal es esto, tampoco pudieron innovar en ningún proceso de reforma política como la boleta única de papel. En Argentina vamos a estar exactamente igual que en 2015 cuando se criticó esa boleta sábana de 7 cuerpos y vamos a andar parecidos”. Para cerrar, fue contundente: “Que estas cosas se saquen a tres meses de las elecciones habla de la preocupación del gobierno de cómo evitar comerse una derrota antes de tiempo”.

En esta compleja semana, en tanto, Federico Aguilera será candidato a intendente. El muy joven concejal confirmó esta novedad a Infoeme y ya se mueve con la intención de dar pelea para llegar al Palacio San Martín y ser el sucesor de Ezequiel Galli.

Estaba claro que era un secreto a voces, pero ahora es oficial. Muchos catalogaron como “temprana” su candidatura, pero hay una interpretación interesante: ¿y si busca acaparar votos cristinistas? El balance de varias encuestas realizadas en las últimas semanas muestran que CFK, en Olavarría, creció otro poco y supera en porcentaje al edil de Unidad Ciudadana.

La pregunta es, ¿buscará afianzar esos votos que faltan? Está claro que la búsqueda también pasará por polarizar, y Galli estará en la vereda de enfrente. Con la ausencia de definiciones en la candidatura de Eseverri: ¿buscará jugar una elección de dos y nada más? Lo curioso es que, estando en febrero, no hay más que dos (o tres, quizás) candidatos lanzados a las elecciones. Por ejemplo, ¿qué hará Eduardo Rodríguez? Parece un escenario corto de nombres a pocos meses de las elecciones.

Pero, con PASO o sin PASO, falta. Falta mucho.