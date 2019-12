La semana política: Galli tiene Presupuesto, Juzgado de Faltas y… ¿las tasas?

Alexis Grierson

@alexisdechillar

Cuando la reconfiguración del Concejo Deliberante parecía que generaba un cierre de año “tranquilo” en Olavarría, el viernes dejó, quizás, la sesión más caliente de todo el 2019. Discusiones, pedidos, gritos, enojos, ausencia de quórum, aliados, y de las tres grandes propuestas que buscaba el Intendente Galli, se quedó con dos. La semana que viene, habrá otro capítulo de la novela tasas. Y ya sin Aguilera, que anunció que se va del Concejo para asumir en un cargo en la Provincia.

Vayamos por partes: todo comenzó con la Asamblea de Mayores Contribuyentes para aprobar –y ratificar- una suba de Tasas del 50% promedio. Explicado como una suba “racional” dada la inflación del 2019 y garantizando un normal funcionamiento del Municipio, el pedido de Galli ya había tenido su debate.

Martín Lastape (UCR) fue con algunas propuestas de modificación y fueron aceptadas: bajó de 55% a 25% el aumento de la Tasa de Seguridad e Higiene, además de bajar un 5% la suba de la Tasa de Servicios Urbanos, además de prorrogar por tres meses más la excepción de un 50% en la tasa que abonan los comerciantes.

Acá comienza la polémica: el Frente de Todos apareció con un proyecto alternativo, situación que generó las primeras discusiones y el rechazo por parte del oficialismo.

Algunos dicen, con certeza, que Juntos por el Cambio “siempre” tuvo 20 votos, con el acompañamiento del concejal Martín Lastape y su Mayor Contribuyente. El tema, para la oposición, es que para la mayoría absoluta necesitaba 21 votos. Es decir, le faltaba un voto, sea de un concejal o de un Mayor Contribuyente.

Pero además, una consulta a la Asesoría General de Gobierno, según el oficialismo, dejaba en claro el “peso” del voto doble en caso de que Cenizo, presidente del HCD, tenga que desempatar. Es decir, según lo que señalaron, con 20 votos alcanzaba. Y arrancó el show de las interpretaciones.

Así como pasa con cualquier abogado, o con cualquier problema legal, las leyes, muchas veces, son totalmente interpretativas. Sin ánimos de hacer enojar a un profesional, es la segunda vez en dos sesiones que la interpretación de una Ley generaba discordia.

Por un lado, la Asesoría General de Gobierno señalaba que “el término ‘mayoría absoluta’ indica aquella mayoría de votos que no puede ser superada por otra porción de sufragio; o sea, más del 50 % de los votos en juego”. Quiere decir entonces que “sobre un Concejo integrado por doce (12) miembros (dos bloques políticos de seis concejales cada uno, la mayoría absoluta prevista en el referido artículo 53 del Decreto Ley Nº 6769/58, se obtiene con el voto afirmativo de, por lo menos, siete ediles”.

El tema tiene dos vías: por un lado, que Cenizo podría hacer valer su voto doble. Pero por el otro, nunca se especifica que pasa cuando no todas las partes están presentes. La oposición, en tanto, señaló que la consulta de Cenizo fue sólo por si la votación resultaba empatada en 20, situación que no sucedió.

Es que antes de votar, los tres mayores contribuyentes del eseverrismo y la mayor contribuyente del bloque Radicales Convergentes se pararon y decidieron “no ser cómplices de esta suba”. Eso generó una completa disparidad en la cuenta y en lo que se considera como “mayoría absoluta”. Otra vez, el juego de las interpretaciones aparecía para confundir la situación.

Mucho más extraño se volvió todo cuando el secretario Lanceta, ya en una situación de tensión, intentó explicar que el voto de Cenizo tenía injerencia y que le daría el “21” para aprobar las Tasas. Cenizo acompañó sus dichos, y generó un importante enojo de los ediles con el secretario dada la “atribución” que se tomó.

La ordenanza general fue aprobada 20 a 16. Cenizo se puso firme: amparado en la consulta de la Asesoría General de Gobierno, su voto daría la garantía de aprobación. La oposición seguía firme bajo el artículo 32 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que reza que “estas Ordenanzas deberán ser sancionadas por la mayoría absoluta de los miembros integrantes del Cuerpo”.

Al momento de votar la ordenanza artículo por artículo, ante la evidencia de que Juntos por el Cambio inevitablemente buscaría imponer ese doble voto, los concejales y mayores contribuyentes opositores que faltaban simplemente se pararon e hicieron caer la sesión por falta de quórum. La configuración de los Mayores Contribuyentes del viejo cuerpo generó que no haya 21 miembros de la asamblea sentados.

Sí, es un lío, pero hubo un mensaje político: al menos hasta el año que viene, cuando se redistribuyan los Mayores Contribuyentes, la oposición le pidió al Ejecutivo que revea la decisión de subir las Tasas tal cual fue presentado. Ahora, ¿no parece un error del oficialismo no contabilizar los votos? Desde la previa se afirmaba que “se tenían los votos” pero la consulta a la Asesoría de Gobierno develó que, justamente, eran 20 los votos y que probablemente les faltaba uno más, algo que hasta el viernes no sucedió.

El enojo con Lanceta fue notorio, incluso uno por lo bajo se amenazó con “salir a buscar los 11 votos para destituirlo como secretario” y los roces entre los concejales también se hizo notar. También hubo alguna que otra discrepancia entre los concejales del Frente de Todos, que algunos querían pararse y no dar quórum y otros “esperar” que haya certezas para hacerlo. ¿Cuánto tuvo que ver la caída de la sesión en la legislatura bonaerense con la ida de los ediles del Frente de Todos?

Ahora todo se trasladará al próximo lunes, donde se definirá nueva convocatoria a la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que sería el 2 de enero del próximo año. O el viernes 3, todo dependerá del acuerdo de los bloques. Los más optimistas, vieron con buenos ojos tener algunos días más para encontrar el voto 21 que dé el aumento de tasas. Con otras modificaciones, quizás.



Aguilera a la Provincia



Ni Landivar, ni Juan Sánchez, ni Rodríguez: entre tanto rumor, la confirmación llegó por el mismísimo candidato a Intendente del Frente de Todos olavarriense, Federico Aguilera. El concejal (que se tomará licencia por tiempo indeterminado) ocupará un lugar en el gobierno de la Provincia junto a Augusto Costa, de la cartera de Producción.

Era un rumor que se iba ratificando con el correr de los días: una semana atrás, el propio entorno de Aguilera señalaba que “faltaba un llamado” pero que si había lugar en la Provincia para “trabajar y ayudar a los que menos tienen, y poder realmente hacer política” el adiós sería un hecho. Ni que hablar si, además, habría chances de tener anclaje en nuestra ciudad. Esto sucedió en la semana y se ratificó el sábado.

Lugar importante para Aguilera no sólo por el Ministerio, sino además por el rol que ocupa Costa. Del círculo cercano del gobernador Kicillof, el joven edil dejará 6 años de experiencia deliberativa para construir política desde otro lugar, en este caso, el gobierno de la Provincia.

Ya habíamos mencionado que ser concejal en este contexto puede ser un tanto complejo: Galli tiene mayoría automática y, más allá de sus intenciones de dialogar y abrirse, esta mayoría siempre se impondrá en las ideas que lleve adelante el jefe comunal. Levantar el tono de los debates -sabiendo que se “perderá”- no termina de ser convincente tampoco, entonces la forma de construir comienza a vislumbrarse por fuera del HCD.

Eso vieron desde el Frente de Todos local. Ahora comenzará una nueva etapa plagada de desafíos, pero con uno principal: si Aguilera quiere mantenerse en la agenda olavarriense, deberá anclar su lugar en la cartera de Producción a la política local. Tiene una ventaja: el Partido tiene mucho para potenciar en materia de producción, sobre todo la industrial y minera. ¿Será el eje a tener en cuenta de cara al futuro?

Otro dato a tener en cuenta es que mientras tanto, la licencia de Aguilera en el HCD será la semana que se avecina, por lo cual no sería descabellado pensar que Guillermo Santellán (el reemplazo del joven edil) esté sentado en su banca el jueves o viernes en la Asamblea de Mayores Contribuyentes.

Otra de las dudas, en tanto, será quién asume en lugar de Aguilera como presidente del interbloque del Frente de Todos, un espacio que tuvo sus cuestionamientos internos, pero que al final del camino trabajaron unidos en las líneas de trabajo.

Lastape, el hombre del quórum

Tras las críticas pero con la aprobación del Presupuesto 2019, comenzó, otra vez, la polémica. La creación del Juzgado de Faltas como organismo autónomo y la designación de Luciano Blanco como Juez de dicha institución motivaron otra levantada, pero con un concejal que garantizó el quórum y su respectiva aprobación.

Las críticas de la creación del Juzgado generaron, otra vez, enojos por la intención de aprobarlo de “forma exprés”. Incluso, y tal como se había adelantado en notas anteriores, buscarían que haya un “concurso de idoneidad” abierto a los magistrados que deseen participar, con registro de antecedentes y hasta participación de un jurado.

El propio Martín Lastape pidió, en la misma sintonía que el Frente de Todos, que se abra a concurso, algo que fue denegado por el oficialismo.

En tiempos de mayorías automáticas “si no votás con la mano, votás con el culo” dijeron desde la oposición. Y el Frente de Todos siguió el manual (que más temprano llevó el eseverrismo): entendiendo que el proyecto se aprobaría inevitablemente, intentaron mostrar como signo de protesta pararse e irse del recinto y, sin Lastape, no garantizar el quórum y que no se logre votar el proyecto.

“Es una posición caprichosa y que si lo usan de sistema, es nefasto” dijeron desde Juntos por el Cambio, ofuscados por la decisión del Frente de Todos.

La clave estuvo en “el hombre del quórum”, Martín Lastape. Es cierto que votó en contra del proyecto, pero con su sola presencia garantizó el quórum para que Juntos por el Cambio, por mayoría, apruebe no sólo la creación del Juzgado de Faltas, sino de la designación de Luciano Blanco, que dejará el área de Legales municipal para ser Juez de Faltas.

El año no terminó, de todas formas (aunque se termine inevitablemente el martes que viene). Galli, más allá de chicanas, protestas, enojos e idas y vueltas, puede tener todo lo que se propuso después del 10 de diciembre: contar con el Presupuesto, con suba de Tasas y la creación del Juzgado de Faltas Municipal. Tiene dos, le falta uno.

La negociación y el diálogo serán claves. Veremos, después de una nueva Asamblea, cuál será el resultado.