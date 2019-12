Con otra polémica: aprobaron el nuevo Juzgado de Faltas y la designación de Luciano Blanco

El oficialismo hizo valer la mayoría y aprobó este viernes por la tarde la Ordenanza que crea formalmente el Juzgado de Faltas Municipal y establece una estructura organizativa para regular el funcionamiento del organismo. A su vez, avaló la designación en el cargo del Dr. Luciano Blanco, actual subsecretario de Asuntos Legales del Municipio y hombre de confianza del intendente Ezequiel Galli.

Tanto el Frente de Todos como la UCR pidieron el pase del proyecto a comisión al “no existir urgencia” para su tratamiento y solicitaron que el cargo “sea concursado” con el fin de evaluar “idoneidad” y garantizar “la transparencia de la selección”. Tras la negativa de Juntos por el Cambio, los concejales del interbloque del Frente de Todos abandonaron el recinto a la hora de la votación.

Cabe recordar que desde 1995 el rol de Juez de Faltas era ocupado por la figura del Intendente, quien en la práctica delegaba funciones en los respectivos directores.

La presentación por el oficialismo fue realizada por Guillermina Amespil (Cambiemos), quien hizo un recorrido histórico sobre lo ocurrido desde 1977: “No es un tema nuevo, ha pasado varias veces y debemos zanjar de una buena vez el tema” y se refirió a la “potestad” de “designación del intendente con acuerdo del Concejo Deliberante”.

Desde el Frente de Todos, Mercedes Landivar solicitó “no dar tratamiento" y que el proyecto "se remita a las comisiones porque no reviste el carácter de urgente”

“Es una buena oportunidad para encontrar un camino distinto en la designación de jueces de faltas. Criterios de excelencia en la selección, para asegurar la transparencia e idoneidad, antecedentes, sus criterios y posturas” sostuvo.

Pidió un “concurso abierto de antecedentes y oposición” y luego cuestionó el rol de Luciano Blanco a partir de lo ocurrido cuando “puso como fiador al propio municipio en el recital del Indio Solari. Esa parcialidad queda en duda porque es del círculo íntimo del intendente” advirtió.

Martín Lastape (UCR) pidió el pase a comisión y un llamado a concurso público y abierto del cargo.

En igual sentido, Germán Aramburu (Renovación Peronista) expresó: “no entendemos la urgencia de tratar esto sobre tablas. Un proyecto para tratar sobre gallos y medianoches porque tienen la mayoría. Si se estuvo 15 años sin Juzgado, un mes más o un mes menos no tiene un impacto significativo” sostuvo.

Juan Sánchez (Bloque de los Trabajadores) opinó: “Nos convocan al diálogo y a los dos minutos nos sacan a las patadas. Si es una propuesta incumplida de campaña en 2015 ¿por qué la quieren cumplir entre navidad y año nuevo?” señaló.

Luego cuestionó la solicitud de nombramiento a Luciano Blanco: “Quieren nombrar al socio de Galli en el estudio jurídico. A su reemplazante hasta hace 15 días. No vamos a convalidar esto. Tenemos la intención de aprobarla pero la institucionalidad que dicen la tiran a la basura”.

Eduardo Rodríguez (Foro Olavarría) manifestó: “lo único que nos queda es gritar fuertemente y lo vamos a hacer. Esto se trató a libro cerrado, llegó el viernes. La Ley permite que el Juez de Faltas sea designado por mayoría simple pero cuando se quiera darlo de baja se requiere 2/3, una mayoría agravada” explicó.

“Esto no puede ser un trámite exprés como requiere el oficialismo. Que tome estado parlamentario, que se trate en las comisiones ¿De qué calidad institucional me hablan? Si van a nombrar al amigo del intendente, al socio de su estudio de abogados. Ese funcionario que tiene un recurso abierto por las cosas que habrá que pagar por lo que hicieron con el recital del Indio Solari. No estamos hablando de un prócer de la abogacía. ¿Cuál es la urgencia de tratar este tema así?” cuestionó.

Federico Aguilera, en la misma línea desde el Interbloque de Todos, señaló que “reviste una gravedad institucional muy grave. Es la designación a dedo de un amigo del intendente”.

Luego de un cuarto intermedio, los integrantes del bloque Frente de Todos se retiraron del recinto, se votó, y por la mayoría de Cambiemos el expediente fue aprobado. Cabe señalar que Martín Lastape (UCR) se quedó en el recinto sentado en su banca, garantizó el quórum necesario y votó en contra del proyecto.