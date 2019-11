Confirman la domiciliaria para el acusado por una tragedia vial

Importantes novedades en el marco de la causa por la muerte de Luis Cuevas, el canillita que fue embestido por una camioneta cuando realizaba el reparto de diarios y revistas en la zona del barrio Pueblo Nuevo. Vale recordar que esa madrugada también resultó herido un peatón, episodio que fue encuadrado como “lesiones graves”.

Ahora todo gira en torno a la situación procesal del único acusado, Juan Ignacio Weimann, quien se encuentra actualmente detenido con prisión preventiva firme en una sede carcelaria local, situación que cambiará radicalmente en las próximas horas ya que le fue confirmado el beneficio de la prisión domiciliaria, según le fue confiado a Infoeme.

Esa morigeración había sido peticionada por la defensora particular del joven, la doctora Elda Donatelli, y acompañada por la jueza de Garantías local, la doctora Fabiana San Román. Sin embargo, el debate se encontraba ahora en la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul, debido a los cuestionamientos elevados tanto por la fiscalía como luego por el particular damnificado, es decir la abogada particular Daiana Tolosa, quien representa los intereses de la familia de la víctima.

Este viernes, según pudo saber Infoeme, trascendió que los jueces Carlos Paulino Pagliere y Damian Cini ratificaron el fallo de primera instancia y Weimann accederá a ese beneficio una vez que se ultimen detalles vinculados con la pulsera y el monitoreo de la misma desde el Servicio Penitenciario Bonaerense.

No obstante, desde Fiscalía General se detalló a este Diario que ya se elevó un recurso de queja ante la Cámara de Casación Penal, por lo que todo sumará un capítulo más. En lo que es la causa en sí trascendió que la misma estaría ya bastante avanzada y sólo restarían algunas pericias complementarias para dar por culminada la etapa preparatoria o investigativa.