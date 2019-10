Muerte del canillita: Garantías avaló la prisión domiciliaria del acusado

Una importante novedad se produjo en las últimas horas en el marco de la investigación por la muerte de Luis Alberto Cuevas, el canillita que falleció a mediados de junio último tras ser impactado por una camioneta cuando realizaba el reparto de diarios y revistas en la zona del barrio Pueblo Nuevo. Ahora todo en gira en torno a la situación procesal del único acusado, Juan Ignacio Weimann, quien actualmente permanece detenido con prisión preventiva firme confirmada por la Cámara de Apelaciones.

Lo concreto es que esto último podría cambiar a partir de una resolución emitida en las últimas horas por la doctora Fabiana San Román, titular del Juzgado de Garantías Nº 1, quien acompañó el pedido elevado por la defensora particular Elda Donatelli y dispuso el arresto domiciliario del joven que se encuentra imputado por los delitos de “homicidio culposo” y “lesiones culposas”. San Román avaló la aplicación de esa morigeración que sería con monitoreo electrónico.

Las partes ya fueron notificadas de la novedad y tanto a la fiscalía como al particular damnificado ya les corre el plazo correspondiente para que se proclamen al respecto. En otras palabras, para determinar si a apelan o no la medida ante una instancia superior. Es precisamente por esta circunstancia que la resolución aún no se encuentra firme y, por ende, el joven no goza aún de este beneficio.

Inclusive, según logró conocer este Diario, la fiscal al frente de la causa, la doctora Viviana Beytía de la UFI Nº 10, ya se habría reservado el derecho a recurrir la medida, por lo que todo sumaría un capítulo más en la Cámara azuleña. Restan aún determinar cuál será la posición que se adopte desde la familia de la víctima, que cuenta con la representación legal de la doctora Daiana Tolosa.

El lamentable episodio se registró en horas de la madrugada en las inmediaciones del puente de calle Coronel Suárez, que comunica el centro local con el barrio Pueblo Nuevo. La víctima fatal fue impactada por una camioneta que abandonó rápidamente la escena y en ese escape embistió también a un peatón que resultó con diversas lesiones.