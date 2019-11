El cobro de una deuda, el inicio de la balacera en el barrio Trabajadores

No se detienen las tares investigativas en el marco de un violento y preocupante episodio que se registró en las últimas horas en un sector descampado ubicado sobre calle 15 y Juan XXIII, en la zona del barrio Trabajadores. En ese sitio personal del Comando de Patrullas auxilio a dos jóvenes, de 18 y 28 años respectivamente, quienes presentaban diversas lesiones en distintas partes de su cuerpo.

El peor saldo lo padeció el mayor de ellos, quienes sufrió no menos de cinco disparos en la zona de sus piernas, lesiones por las que actualmente permanece internado en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”. Trascendió que no se descarta que en las próximas horas pudiera ser sometido a una nueva intervención quirúrgica para extraer proyectiles que aún tendría en su cuerpo. No obstante, según se añadió, no correría riesgo de vida.

El avance en las averiguaciones habría determinado que el presunto cobro de una deuda habría sido el inicio de la balacera contra la víctima, situación en la que habría intentado intervenir y evitar la segunda víctima, quien sufrió una serie de culatazos en la cabeza, por lo que también recibió atención médica. Infoeme logró conocer que gracias a la nueva información los hechos fueron recaratulados y dejaron de ser “lesiones agravadas”, para pasar a ser encuadrados como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”.

Lo que reafirmaría la hipótesis que manejan los investigadores es la segunda de la figuras delictivas que da carátula al hecho y es la de “robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa”, ya que los agresores habrían intentado apoderarse de diversas pertenencias de una de las víctima, pero no ya como un robo en sí sino como parte del cobro de la presunta deuda mencionada líneas más arriba. No obstante, es todo aún prematuro y se aguarda por el arribo del resultado de diversas pericias y nuevos testimonios para establecer cómo se dieron los hechos.

Por último, también se iniciaron actuaciones por “portación de arma de fuego”, todo sujeto a las pericias complementarias para determinar el calibre del arma utilizada. Intervienen las comisaría Primera y la Sub DDI local, todo bajo las directivas de la fiscalía en turno, la Nº 7, del doctor Christian Urlézaga.