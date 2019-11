El presidente electo Alberto Fernández, desde México y tras reunirse con el mandatario López Obrador, adelantó que no quitará el cepo cuando asuma, y reiteró la responsabilidad de Macri en esta situación. “Esto no se resuelve con un cambio de gobierno” dijo.

Fernández y el cepo: “el 10 de diciembre no es una fecha mágica"

El presidente electo Alberto Fernández dialogó con los medios en conferencia tras reunirse con el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, y admitió que no levantará el cepo tras su asunción, el 10 de diciembre.

Fernández relativizó la posibilidad de salir del cepo en lo inmediato, al señalar que "el 10 de diciembre cambia un gobierno, no la realidad económica".

"Lo que Argentina vive en materia de dólares es lo que Macri produjo en materia de dólares. El 10 de diciembre no es una fecha mágica. Ese día sabremos cuántos dólares quedaron en las arcas del Central. Esto no se resuelve con un cambio de gobierno", concluyó.

Por otro lado, al ser consultado sobre la situación tarifaria ante los aumentos decretados por el Gobierno tras la elección, Fernández indicó que "las tarifas no pueden estar dolarizadas, las energéticas van a tener que hacer un esfuerzo".

El ex jefe de Gabinete indicó que la situación de las tarifas "se inscribe dentro de una política económica que Argentina tiene que revisar. Argentina, con la carencia de dólares que tiene, no puede ser que siga con las tarifas dolarizadas cuando el resto de la economía no lo está".

"Eso dije desde el primer día que debería ser revisado. Ahí en más veremos lo que nuestra economía permite y todos deberán hacer un esfuerzo. Todos y todas. Todas por las energéticas", agregó.