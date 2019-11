Las mejores cargadas a River tras la final de la Copa Libertadores

Hasta el minuto 88, sí solo a dos del final del tiempo reglamentario, todo era risas para River y su gente, coronando otro gran año de los dirigidos por Marcelo Gallardo. Sin embargo, y de manera increíble, dos desatenciones los privaron de un nuevo título en tan sólo cinco minutos. La ocasión no fue desaprovechada por los hinchas de otros clubes, principalmente los de Boca, para reírse de la derrota de los rivales de toda la vida.

Así pudo verse en los memes y réplicas que desde el sábado están poblando las redes sociales. Los de la banda recordándole a los de Boca las 5 eliminaciones, mientras los xeneizes hacen gala de la superioridad en Copas Libertadores y cómo años atrás les tocó sufrir esas mismas cargadas tras las finales perdidas con Milan, Bayern Munich o Corinthians.

Aquí algunas de las publicaciones más graciosas o que más se compartieron en las redes sociales.

Cinco minutos y nada más 🎶 pic.twitter.com/A0kLZUqLob — LaMitadMas1 (@lamitadmas1) November 24, 2019

Parece que era todo mentira, salió campeón riber 🐓👇

🎥 @MVAUDIO pic.twitter.com/6dZX6Jxft7 — LaMitadMas1 (@lamitadmas1) November 25, 2019

Las reacciones convirtieron no sólo en tendencia palabras como Flamengo, River o Gabigol, como se lo conoce al delantero brasilero, sino también la frase "No No Por Favor No", tal cual gritó un relator partidario de River al ver el segundo gol y victoria del equipo de Río de Janeiro.