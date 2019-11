Un boquete y otros indicios hacen sospechar que el incendio en el Matadero fue intencional

Sobre el cierre de la noche del viernes un incendio se desató sobre un viejo pañol de herramientas del Matadero Municipal. Las llamas afectaron viejas estanterías y maderas, pero lo que preocupó fue que todo habría sido intencional. Tal es así que fue descubierto una suerte de boquete que antes no estaba, además de otra serie de indicios que permitirían sospechar que el fuego fue iniciado adrede.

No sólo resultó llamativo que el incendio se originó en un lugar abandonado hace años, donde no había mayores elementos de valor. También lo fue una suerte de boquete que antes no estaba y otra serie de elementos sobre los que se busca arrojar luz con distintas medidas de prueba.

El caso se registró minutos después de las de 22.30 sobre un viejo pañol de herramientas del Ex Matadero Municipal, el cual se halla sin actividad desde hace ya años. En el interior de ese ambiente solo habían algunas repisas y maderas, que ocasionaron únicamente que el fuego se propague con mayor velocidad. Las fuentes consultadas coincidieron en que las pérdidas no fueron mayores, ya que en el interior no había elementos de valor.

Lo que sí llamó la atención e intrigó a los presentes es el origen de las llamas y es en ello que se explica que se pidió la presencia de peritos de bomberos voluntarios de la policía Bonaerense. Se trata de especialistas con sede en Azul quienes deberán arrojar precisiones acerca del inicio del siniestro.

Infoeme logró conocer que para el resguardo y preservación del lugar las mayoría de los accesos, sean ventanas o puertas, fueron tapiados con bloques, tal cual sucedió sobre el ingreso a este pañol. Lo que no pasó inadvertido es la presencia de una suerte de boquete que antes no estaba, lo que permite suponer que delincuentes ingresaron por allí y luego intentaron incendiar el sitio para borrar todo rastro.

En el lugar trabajó la Unidad Nº 23 del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios, que a lo largo de una hora realizó diversas labores bajo las directivas del Oficial Juan Ponce. Gustavo Spaltro, responsable del área de Control Urbano Municipal y en representación del Ejecutivo local, concurrió al lugar y supervisó las tareas.

También se hizo presente personal del Comando de Patrullas, que realizó diversas averiguaciones y medidas preventivas. Se iniciaron actuaciones por “daño” y “presunto incendio intencional”. Trascendió que se habrían requerido las cámaras del Servicio de Monitoreo dispuestas en la zona para analizar si registraron algún movimiento o dato de interés.