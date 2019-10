Vacuna sarampión: “Es importante que la gente tome conciencia”

La titular del área de Epidemiología Municipal, María del Carmen Weiss dialogó con Infoeme sobre la importancia de la vacunación contra el sarampión y se refirió a las distintas estrategias que llevan adelante a nivel local.

La epidemióloga indicó que “las medidas preventivas surgen a raíz de casos de sarampión que se detectaron, oficialmente serían 26 en lo que va del año, corresponden a la ciudad autónoma de Buenos Aires y en municipios del conurbano y Santa Fe”.

Con respecto a las estrategias indicó que “hay varias, una es mantener una buena cobertura en vacunación” y manifestó que “cuando me vacuno estoy cuidando a toda la población, es un acto solidario”.

Es importante destacar que la vacuna contra el sarampión está dentro del Calendario de Vacunación Nacional que es la triple viral o doble viral, de acuerdo a la edad de la persona y el año en que se la dio.

Dentro del calendario la reciben chicos de 1 año junto con otras vacunas, dentro de la triple viral y al igual que en el ingreso escolar. “El niño o niña tiene que empezar la escuela con su vacuna previo al inicio escolar” resaltó Weiss.

La encargada del área de Epidemiología del Municipio indicó que “La vacunación no involucra solo a los que concurren al pediatra, sino a todos”.

“Si nosotros tenemos a una población bien vacunada, por encima del 95 % de la población no van a tener virus o no van a enfermar a quienes aún no la recibieron. La idea no es asustar a la gente, sino para que tome conciencia”.