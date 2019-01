“Lo único que quiero es justicia”, el pedido de la madre de Morena Brendel

“La mandé a hacer un mandado y no volvió más a mi casa. La mandé a comprar jabón líquido y le arrebataron la vida en un minuto”. El dolor, y por qué no también la impotencia, por momentos le arrebatan la voz. Hace silencio, toma aire, y continúa. Tiene mucho por decir, y también por reclamar.

Se trata de Natalia Quintero, la madre de Morena Brendel, quien fue asesinada en la tarde del último 5 de enero, tras recibir un certero puntazo a la altura del cuello.

La acusada, Brisa Wagner de 18 años, fue detenida y actualmente se encuentra en una sede carcelaria de Azul. Sin embargo, eso no le es suficiente a Natalia y su familia, quieren medidas también contra la chica de 13 años con la que Morena discutió minutos antes del crimen.

“Fue la causante de todo”, reprochó la madre de la víctima. “Fue la que empezó la pelea, por qué quedó desvinculada, si fue la principal”, arremetió.

Dando marco a un debate que recobró actualidad en los últimos días, pidió medidas contra la adolescente de 13 años. Quintero es consciente de la normativa penal y la inimputabilidad para la menor, “pero sí puede tener otra pena, de aunque sea ir a un instituto. Está suelta y mi hija no está más", reprochó.

“Tenía muchos proyectos de vida, había pasado a cuarto año, es injusto lo que hicieron con ella”

La mujer relató que días atrás mantuvo un encuentro con el fiscal de la causa, el doctor Christian Urlézaga, quien le narró acerca del estado de la causa y la situación procesal de la única detenida por el hecho.

Allí, entre otra serie de reclamos, le hizo un pedido puntual. “Lo único que quiero es que no tenga ningún beneficio, porque a mi hija no le dio beneficio de nada. Al punto de matarla a sangre fría. Mi hija no tenía nada, dos botellitas de plástico, una para lavandina y otra jabón líquido suelto”, narró.

“Lo único que quiero es que no tenga beneficio, ni domiciliaria, ni pulsera, ni nada. Por qué tengo que tenerle lástima a una persona que no tuvo piedad con mi hija”

Por último, rogó por el apoyo de la comunidad y que los acompañen en la marcha que realizarán en la tarde de este miércoles. La concentración será desde las 18,30 en el parque Helios Eseverri.

“Esta no va a ser la única marcha por mi hija, vamos a hacer las que hagan falta para que se haga justicia. No se lo merecía, y que la menor haya quedado desvinculada no me deja en paz. Lo único que quiero es justicia”, concluyó.