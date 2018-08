Los estudiantes de ENAPE realizaron una asamblea

Este jueves los estudiantes de la Escuela “Adolfo Pérez Esquivel” realizaron una asamblea ante la situación de la educación pública.

Luego de la actividad, Infoeme pudo hablar con algunos de los estudiantes que participaron, quienes expresaron que "la asamblea fue muy productiva, participaron muchos estudiantes de los primeros años" y agregaron "resolvimos realizar un plan de lucha que consiste en actividades como una sentada, realizar un festival por la educación pública y sumarnos a otro que están realizando, como así también armar pasacalles para poner sobre la avenida".

"Los chicos plantearon armar un documento para que la lucha trascienda el aula y la escuela"

En relación al momento actual que atraviesa la educación pública comentaron: "queremos que se entienda que no estamos hace un mes sin clases porque los profesores son vagos, sino que hay un reclamo justo acompañado por los estudiantes".

También señalaron que para ellos "un país que no tiene educación, es un país que no se conoce a sí mismo" y detallaron "esta batalla es cultural, porque no tenemos el estado".

Para finalizar, señalaron que a futuro "queremos hacer una asamblea por semana y seguir con un plan de lucha de todos los estudiantes. La lucha también es nuestra, tenemos derecho a estudiar de manera pública y de calidad".