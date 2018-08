Luego de conocerse la noticia de la intención de crear una Comisaría Tercera que estaría ubicada en la ex estación de El Provincial, Infoeme habló con los integrantes de la Mutual de Arte Popular que habita el barrio. Las políticas culturales y la memoria colectiva como ejes del debate.

Ex estación “El Provincial”: una Mutual de Arte lucha por el edificio

Macondo lleva 12 años en el barrio El Provincial, a pocas cuadras de la estación, sobre calle Necochea al 1300. El sueño de los fundadores siempre fue poder habitar el lugar. “Nos fuimos acercando de a poco”, dijo Lucy Iguerategui, referente del espacio.

Cuando la Mutual de Arte Popular llegó al barrio, descubrió la cercanía con la estación y la belleza del edificio. En ese entonces, surgió la idea de recuperarlo como un bien cultural. Comenzaron con la realización de instalaciones, actividades artísticas, teatro comunitario y el festejo de los carnavales como una forma de recuperación de la memoria colectiva de ese sector de la ciudad.

“Nos parecía un lugar para darle vida, para que pudiera existir como un centro cultural”, recordó Lucy Iguerategui.

La posibilidad de que se instale una comisaría en el edificio -si bien es incipiente- no les llamó la atención a los referentes culturales.

“Desde lo simbólico convertir en una comisaría ese lugar responde a este proyecto de gobierno”, señaló Lucy.

Este no asombro sin embargo no los dejó con los brazos cruzados. Este martes los representantes de Macondo van a enviar una carta al Honorable Concejo Deliberante para pedir una reunión con todos los concejales.

“Yo no sé cada cuántos ciudadanos tendría que haber una comisaria, pero sin embargo a nadie se le ocurre decir: vamos a hacer otro Hospital. ¿Olavarría necesita otra comisaría?”, se preguntó Lucy.

Y agregó: “Tenemos un sólo Hospital, vas cualquier día y hay 150 personas para la guardia. Tenemos las facultades paralizadas, las escuelas destruidas… pero no rumbean para ese lado. Dicen que necesitamos más comisarías”.

Las estaciones de ferrocarril y la memoria

Para el arte colectivo, como el que se realiza en Macondo, el sentido de pertenencia se logra a través de un proceso de identificación que puede ser una ciudad, un barrio o como en muchos otros lugares de nuestro país, con una estación de ferrocarriles.

Patricios por ejemplo, es un pueblo que pertenece al partido de Nueve de Julio. Allí la resignificación y la apropiación de la Estación del Ferrocarril General Belgrano, fue realizada por los vecinos que la convirtieron en un Centro Cultural.

Lucy señala que las estaciones están unidas a la vida de muchas personas en los pueblos y comparte su recuerdo de la estación de trenes de Tapalqué: “Era maravillosa y por suerte se convirtió en una escuela de arte”.

La historia del expediente que no fue

Hace años que la Mutual de Arte Popular Macondo Creativa gestiona el comodato del edificio ubicado sobre calle Junín. Es más, a principios de 2015 se solicitó al ex intendente José Eseverri la posibilidad de que se ceda el inmueble. Por ese entonces, el intendente había anunciado la creación de lo que sería un polo cultural oficial en el sector.

En 2016 un proyecto ingresó en la Legislatura bonaerense de la mano de Cesar Valicenti. Buscaba que la propiedad (que supo estar en manos de la Brigada de Investigaciones) pasara a ser gestionada culturalmente por Macondo.

A finales de 2016 el proyecto “cayó” cuando se encontraba en una instancia final y necesitaba del aval del Municipio. “En ese momento pedimos una audiencia con el Intendente Ezequiel Galli pero no nos respondió. Como él no lo avaló, no le dieron curso”, recordó Lucy.