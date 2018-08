Proyectos culturales y la apuesta a la autogestión

La actividad reunió a tres especialistas, Analía Ríos, Claudio Antista y Nilda Rosemberg para asociar y vincular actores culturales y Estado. Además de comunicar producciones culturales y gestionar proyectos.

Eduardo Correa habló con Infoeme antes de la charla y destacó la presencia de los referentes. “Analía Ríos es una gestora con mucha trayectoria en el orden público, no solo en cultura sino también en turismo. Nilda Rosemberg es una de las grandes emprendedoras autogestivas que tiene la Argentina en proyectos vinculados con la plástica y lo performatico. Y Claudio Antista, tiene el plus de estar hace once años al frente de la coordinación del área de diseño del Ministerio de Gestión Cultural”.

Al momento de analizar lo que pasa en nuestra ciudad en este contexto económico, “Chino” Correa aseguró que “los momentos de crisis y los momentos de quiebre, como los que estamos pasando socialmente o económicamente son momentos en los que emergen este tipo de proyectos”.

¿Por qué sucede esto?

Para Correa, esto pasa porque la cultura está relacionada directamente a la comunidad. “La falta de política pública, la falta de un vínculo organizado y sistémico entre el Estado y sus actores, es lo que provoca este tipo de rupturas que hacen que las comunidades de algún modo se hagan presentes”.

La idea de política pública estuvo plasmada en la charla. Una política “sensible” a los proyectos que genera la comunidad.

“Olavarría tiene un capital social enorme y continuamente está generando proyectos. No estamos en un proceso de dificultad creativa, estamos en un proceso de dificultad concreta de cómo poder llevarlos adelante”, explicó Correa.

Incluso, señaló que colectivos culturales ya instalados como Arrebatando Lágrimas o Macondo “están pasando por momentos complicados como para poder sostener los proyectos”.

Esta situación sin embargo “no indica que se esté perdiendo la creatividad”. Al contrario, “se están generando cosas muy interesantes”, explicó.

Por último, señaló que desde el Foro (y sobre todo desde el espacio virtual) han captado muchas ideas y proyectos que buscan la manera de concretarse. Por eso mismo, intentan impulsar este tipo de encuentros para “tender redes” y para conocer y escuchar a personas con experiencia en proyectos autogestivos.